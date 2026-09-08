Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea a trei profesioniști din departamentele de consultanță financiară, audit și servicii conexe și consultanță în securitate cibernetică în rolul de director

Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea lui Andrei Evi, din departamentul de consultanță financiară, a Elenei Barbu, din departamentul de audit și servicii conexe, și a lui Dan-Alexandru Marin, din cadrul departamentului de consultanță în securitate cibernetică, în funcția de directori, începând cu septembrie 2026.

„În ciuda contextului general preocupant, înregistram și în acest an o creștere susținută a practicii, care ne permite să împlinim promisiunile de avansare continuă în carieră pe care se bazează modelul nostru de business. La Deloitte, avem privilegiul să contam pe oameni care combină expertiza profesională cu spiritul de colaborare, dorința de a se dezvolta continuu și preocuparea pentru succesul echipelor și al organizațiilor pentru care lucrează. Dezvoltarea liderilor reprezintă o prioritate strategică pentru organizația noastră, iar recunoașterea contribuțiilor remarcabile este parte din modul în care susținem această evoluție. Suntem mândri să avem alături profesioniști care contribuie zi de zi la consolidarea relațiilor de încredere, la creșterea afacerii și la dezvoltarea mediului de business local”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Andrei Evi, Director Consultanță Financiară, a lucrat peste 15 ani, în domeniul financiar-bancar în România și Austria, precum și în domeniul juridic. În Deloitte, a coordonat echipe in proiecte de risc și reglementare pentru instituții financiare din România și din Europa Centrală și de Est și a contribuit la proiecte implementate de patru autorități europene de supraveghere pentru dezvoltarea de instrumente și ghiduri privind raportarea și transparența. A fost implicat și în programele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru băncile partenere în Balcanii de Vest și Republica Moldova. De asemenea, a dezvoltat noi tipuri de oferte către bănci, precum integrarea riscurilor climatice și legate de ESG în metodologiile de evaluare și administrare a garanțiilor pentru bănci din Romania si regiune.

Elena Barbu, Director de Audit și Servicii Conexe, s-a alăturat Deloitte România în 2019 și are peste 12 ani de experiență în audit financiar și servicii de asigurare. De-a lungul carierei, a coordonat misiuni complexe de audit pentru companii multinaționale și antreprenoriale din industrii precum retail, bunuri de larg consum, distribuție, producție și sănătate, colaborând cu organizații de referință din România. Expertiza sa include atât audituri realizate conform standardelor românești (RAS), cât și celor internaționale (IFRS), consultanță privind aspecte contabile complexe, procese de fuziune și divizare și pregătirea situațiilor financiare. Elena are un rol activ în dezvoltarea practicii de audit, prin coordonarea echipelor și implicarea în recrutarea și dezvoltarea viitoarei generații de profesioniști. Este licențiată în contabilitate, audit și informatică de gestiune în cadrul ASE București și membră ASPAAS, CAFR și CECCAR.

Dan-Alexandru Marin, Director Consultanță în Securitate Cibernetică, are aproape 20 de ani de experiență în tehnologia informației și securitate cibernetică. De-a lungul carierei, și-a dezvoltat expertiza în domenii precum penetration testing, red teaming și securitate ofensivă, coordonând proiecte complexe pentru organizații din servicii financiare, sănătate, aviație, industria auto, educație și sectorul public. În cadrul Deloitte România, a gestionat și a contribuit la evaluări de securitate cibernetică pentru instituții și companii de referință, inclusiv bănci centrale, instituții bancare comerciale, organizații din sănătate și companii multinaționale. Experiența sa include proiecte de tip TIBER-RO testarea securității aplicațiilor web și mobile, evaluarea infrastructurilor de rețea și testarea securității mediilor cloud.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

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Articol susținut de Deloitte România