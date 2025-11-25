Dezvoltatorul blocului de lângă Cimitirul Bellu, devenit temă electorală: „Să mă ierte Dumnezeu, acolo n-au fost cavouri, ci fabrica de ciocolată Kandia. Chiar fac apel” 

Constructorul blocului de lângă Cimitirul Bellu, despre care candidatul USR Cătălin Drulă spune că este „între morminte”, a explicat, pentru HotNews, că terenul pe care construiește nu are nicio legătură cu proprietatea aflată în administrarea cimitirului.

Ovidiu Pădurariu, reprezentantul companiei Tineretului Park Apartaments SRL, firma care construiește blocul intrat în atenția publică, spune că terenul pe care construiește se află în proprietatea asociatului său, Strategic Lands SRL, și nu are legătură cu Cimtirul Bellu.

„Acolo a fost fabrica Sar Corso, devenită ulterior fabrica de ciocolată Kandia. A fost o fabrică, n-a fost cimitir. Dacă dați o căutare pe Google o să vedeți. Acolo este proprietar asociatul nostru. Noi, dezvoltatorii, nu suntem proprietari”, spune Pădurariu.

HotNews/Nicolae Cotruț Foto: HotNews/Nicolae Cotruț

„Chiar fac apel către proprietarii cavourilor”

„Să mă ierte Dumnezeu, chiar este sub limita penibilului să transmiți informații că acolo au fost cavouri și acum se fac blocuri peste cavouri. Păi să vină proprietarii cavourilor, să dea în judecată proprietarul terenului și pe noi, constructorii. Chiar fac apel către proprietarii cavourilor, să vină cu documente ca să ateste că acolo au fost cavouri”, a declarat Pădurariu.

Dezvoltatorul susține că atunci când au hotărât să intre în asociere pentru acel teren, lucrurile nu arătau așa, ei crezând atunci că terenul lor este înconjurat de parc.

„Crucile alea nu erau acolo, noi am crezut că tot ce este în lungimea terenului nostru este parcul. După anii 2017, 2018, noi nu am mai trecut acolo, pe la teren, pentru că aveam drumul anevoios de tot ce înseamnă autorizații, documentație.”

Pădurariu: Autorizațiile sunt publice

Constructorul mai spune că are toate autorizațiile necesare, care sunt publice.

„PUZ-ul a fost aprobat în 2009. Autorizație de construcție în 2021, inițial. PUD-ul a fost aprobat în 2023. În 2023, în iunie sau iulie, nu mă țin minte exact, a fost schimbată autorizația de construcție în modificare de temă. Și ulterior, în 2024, autorizația a fost prelungită, pentru că nu voiam să ne apucăm de proiectul acesta fix atunci. Toate autorizațiile au fost notate în cartea funciară, sunt informații publice. PUD-ul, când a fost făcut, a avut etapa de consultare publică”, spune Ovidiu Pădurariu.

Constructorul adaugă că dacă i s-ar fi propus un parteneriat cu cimitirul, ar fi acceptat.

„După ce a ieșit autorizația, ce să facem? Dacă venea cimitirul în 2018-2020 și-mi propunea o asociere, să facem cimitir acolo, era de zece ori mai profitabil. Uitați-vă cât costă un loc de veci în Cimitirul Bellu”, spune dezvoltatorul.

„E o campanie incorectă”

Ovidiu Pădurariu spune că situația este datorată campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. El explică că poza publicată de Cătălin Drulă, candidatul USR, de la care a pornit totul, este făcută în luna august.

„Dacă vă uitați la prima poză pe care a făcut-o, este o poză de când eram al corpul A, unde aveam săpătura. Este o poză din august, când eram la turnare. De ce nu s-a sesizat atunci? De ce tocmai acum, cu două săptămâni înainte de alegeri, apar astfel de lucruri? Dacă domnii de la USR s-au opus pentru PUD, de ce nu s-au opus și pentru autorizația din 2021?” , spune constructorul

„E o campanie incorectă, pentru că victimă, să spun așa, sunt eu. În 2023, când a fost PUD-ul, când a început campania de informare publică, o puteam discuta atunci, înainte să bag banii. Astea sunt niște probleme care îmi afectează proiectul. Nimănui nu-i convine să spună că dedesubt au fost cavouri, să fim serioși, că până la urmă suntem creștini-ortodocși”.

Cătălin Drulă: „Blocuri aprobate de Băluță între morminte”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru alegerile la Primăria Capitalei, a spus pe pagina personală de Facebook că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și contracandidatul său, a aprobat construcția unui bloc „între morminte”.

Candidatul USR și-a însoțit postarea de o poză și a spus că la mijloc este vorba de profanare de morminte și monumente.

„Primarii de sector Băluță și Ciucu propun PUD-uri care derogă de la regulile generale și majoritățile PNL-PSD din consiliile lor locale votează. Pe vremea când erau Oprescu și Firea primari, treaba se făcea cu PUZ-uri, care se propun de primarul general și se votează în Consiliul General al Bucureștiului. De când a venit Nicușor, asta nu mai mergea, așa că morișca s-a mutat la sectoare”, a mai spus candidatul USR Cătălin Drulă.