Diagnosticul neclar și frica de cancer: cum poate ecografia făcută de un clinician cu experiență să schimbe traseul pacientului

Puține lucruri sperie mai tare decât un diagnostic neclar sau o suspiciune de boală gravă. În astfel de momente, pacienții nu caută doar investigații, ci și încredere: în medic, în acuratețea diagnosticului și în pașii care urmează. „Cancerofobia este o problemă care nu e numai o stare de spirit, este o realitate“, spune prof. dr. Radu Badea, medic gastroenterolog, internist, cu competențe în ecografie generală și fondatorul Clinicii Badea MedLife. De aici și nevoia firească de a doua opinie. Numai că, avertizează medicul, liniștea vine rareori din mai multe opinii succesive. Pacientul care trăiește cu anxietatea bolii are nevoie să întâlnească un specialist a cărui experiență îl ajută să pună cap la cap simptomele, istoricul și investigațiile și să folosească instrumente precum ecografia pentru a clarifica diagnosticul.

Incertitudinea este unul dintre cei mai mari factori de stres, cu atât mai mult când este legată de starea de sănătate, arată studiile. Prof. dr. Radu Badea spune că nevoia unei a doua opinii este legitimă și nu trebuie privită ca o formă de neîncredere lipsită de sens. Dimpotrivă, pacientul are nevoie să ajungă la medicul în care poate avea încredere. Mai ales când investigațiile nu oferă răspunsuri complete, când discuțiile inițiale cu medicul sunt prea scurte sau prea tehnice, când timpul de așteptare este lung, iar omul trăiește deja cu o teamă intensă, confirmarea capătă și o valență psihologică importantă.

Această nevoie este și mai evidentă în cazurile în care există o suspiciune oncologică. Nu doar diagnosticul confirmat poate speria, ci și simpla posibilitate a lui. O formațiune descoperită întâmplător, o analiză modificată sau o simptomatologie persistentă pot declanșa scenarii negative. În aceste situații, pacientul caută nu doar răspunsuri, ci și un reper.

Totuși, medicul atrage atenția că mersul dintr-un cabinet în altul nu oferă confortul psihologic căutat. La un moment dat, pacientul are nevoie de „un medic al lui“, care să-i cunoască istoricul, evoluția bolii și toate nuanțele cazului și care poate avea o imagine de ansamblu.

Ecografia ca prelungire a clinicianului

Pentru prof. dr. Radu Badea, ecografia nu este o investigație separată de actul medical, ci o prelungire a lui. „Eu sunt internist, sunt gastroenterolog și îmi prelungesc examenul clinic cu metoda ecografică“, explică medicul. Ecografia este piesa din puzzle care întregește imaginea asupra pacientului, fără a înlocui vreunul dintre pașii importanți ai consultului clinic. „Ecografia devine, practic, al cincilea gest al examenului clinic alături de inspecție, palpare, percuție și auscultație“, spune prof. dr. Badea.

Această abordare poartă numele de ultrasonografie clinică. Cu alte cuvinte, medicul aplică ecografia exact acolo unde pacientul are problema. Îl întreabă unde îl doare, de când, în ce condiții, ce alte boli are, ce investigații a făcut deja, iar apoi folosește transductorul ca să vadă în profunzime ceea ce examenul clinic singur nu poate arăta. În felul acesta, ecografia devine mai mult decât o imagine. Devine un instrument care poate orienta diagnosticul în timp real, poate diferenția între ipoteze, poate confirma sau infirma o suspiciune și poate decide dacă sunt necesari sau nu pași suplimentari. Pentru pacient, această integrare este extrem de importantă, pentru că nu primește doar un rezultat, ci și o interpretare clinică a lui.

Rolul ecografiei cu contrast: poate schimba complet direcția cazului

Prof. dr. Radu Badea folosește frecvent în practica sa ecografia cu contrast, care oferă o imagine mai clară atunci când există anumite suspiciuni. Unul dintre cele mai puternice exemple oferite de medic este cazul unui pacient de 75 de ani, ajuns în stare gravă, cu anemie importantă și epuizare severă, dar și cu febră. Tomografia computerizată arătase o formațiune de aproximativ 6 pe 6 centimetri în ficat, dar nu reușise să lămurească exact natura ei. Suspiciunea de tumoră exista, însă răspunsul nu era complet.

Problema era complicată și de faptul că pacientul avea insuficiență renală. În mod normal, o examinare CT cu substanță de contrast ar fi putut aduce mai multe informații, dar în acest caz exista o limitare clară: contrastul folosit la tomografie poate pune probleme suplimentare rinichilor deja afectați.

Aici a intervenit ecografia cu contrast. Într-o primă etapă, medicul a confirmat prezența formațiunii. În a doua etapă, după administrarea agentului de contrast specific ecografiei (care se elimină pe cale respiratorie, nu prin rinichi), imaginea obținută a sugerat nu un cancer hepatic, ci un abces hepatic. Aspectul era caracteristic: inflamație la periferie și lipsa vascularizației în centru. „Diferența este majoră. Pentru pacient, diagnosticul de abces în loc de tumoră malignă schimbă radical conduita medicală, prognosticul și tipul de tratament. În acest caz, resursele s-au orientat către terapia adecvată, iar cazul a putut fi gestionat pe baza unei clarificări esențiale“, clarifică prof. dr. Badea.

Ecografia cu contrast este, astfel, o metodă extrem de utilă la pacienți la care alte investigații cu contrast sunt greu de folosit sau trebuie temporizate. Totuși, nu înseamnă că ecografia înlocuiește CT-ul sau RMN-ul, ci că poate completa decisiv tabloul și poate filtra mai bine situațiile în care acestea sunt cu adevărat necesare, completează medicul.

Medicina viitorului: mai multă tehnologie, aceeași nevoie de judecata clinicianului

Prof. dr. Radu Badea observă că ecografia a evoluat spectaculos de la primele aparate folosite de tatăl său, prof. dr. Gheorghe Badea, unul dintre primii medici din România care au introdus ecografia ca metodă diagnostică. De la aparatele mari, folosite exclusiv în cabinet, s-a ajuns la dispozitive de buzunar, conectate wireless la telefon sau tabletă, capabile să ofere rapid imagini relevante. Există deja posibilitatea de a cere o a doua opinie în timp real, iar la marile congrese de radiologie se discută despre ecografie robotică și despre sisteme care pot manipula transductorul de la distanță.

Toate aceste evoluții deschid perspective extraordinare, inclusiv pentru zone greu accesibile sau pentru rețele de medicină la distanță. Dar profesorul nu vede în ele o înlocuire a medicului, ci o extindere a posibilităților lui. Tehnologia poate vedea mai mult, poate transmite mai repede, poate procesa volume uriașe de informații. Dar validarea finală a diagnosticului, integrarea datelor și alegerea pașilor terapeutici rămân, în esență, în terenul clinicianului. Iar judecata clinică se formează în ani de experiență, în contact direct cu pacienții, cu nuanțele bolii și cu limitele fiecărei metode.

În fața unui diagnostic neclar, pacientul nu are nevoie doar de o imagine mai bună. Are nevoie de cineva care să îi traducă acea imagine, să o așeze în contextul corect și să-i spună ce înseamnă ea cu adevărat. Uneori, tocmai această întâlnire cu un specialist care vede imaginea de ansamblu, nu doar un rezultat izolat, este ceea ce schimbă decisiv traseul unui caz și aduce, în sfârșit, liniște pacienților, încheie prof. dr. Radu Badea.

