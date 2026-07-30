Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier pe bulevardul Iuliu Maniu. Eurodeputata a fost transportată la spital cu răni ușoare

Diana Șoșoacă a fost implicată joi după-amiază într-un accident rutier produs pe bulevardul Iuliu Maniu din București, a anunțat Brigada Rutieră. Eurodeputata a fost transportată la Spitalul Universitar cu răni ușoare, au precizat surse din poliție pentru HotNews.

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 în jurul orei 14:35 cu privire la producerea accidentului.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de polițiști, un șofer în vârstă de 49 de ani, care circula pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu autoturismul care se deplasa în fața sa, condus de un tânăr de 23 de ani.

Șoșoacă se afla pe locul din dreapta-față în autoturismul condus de tânărul de 23 de ani, potrivit surselor HotNews. Ea a fost rănită ușor și transportată la Spitalul Universitar pentru îngrijiri.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, au mai transmis oamenii legii.