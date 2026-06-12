Digi ajunge în poșta din Belgia. Licitația câștigată de compania din România

Compania telecom intră pe piața de distribuție din Belgia în urma unei licitații câștigate. Acordul cu serviciul poștal național are o durată de cinci ani.

DIGI va vinde abonamente de telefonie și internet în toate cele 655 de oficii poștale ale Bpost din Belgia, au anunțat cele două companii, potrivit Economica.net.

Până în prezent, operatorul își vindea serviciile în principal prin intermediul site-ului propriu, prin agenți de vânzări și în aproximativ 100 de magazine partenere, deoarece nu are încă o rețea de magazine proprii.

Serviciile sunt deja disponibile în cele mai mari 83 de oficii poștale din țară, iar extinderea se va realiza treptat în toate sucursalele Bpost pe parcursul verii.

Clienții pot cumpăra abonamente de mobil și internet fix direct la ghișee. În prima etapă a acestui parteneriat, accentul cade pe serviciile mobile, deoarece rețeaua de fibră optică este încă în dezvoltare și există momentan doar în regiunea Bruxelles.

Directorul General al DIGI Belgia, Jeroen Degadt, a explicat că oficiile poștale Bpost ajung la fiecare cetățean, adăugând: „Acesta este exact obiectivul DIGI: să punem servicii de telecomunicații accesibile la dispoziția tuturor, oriunde în țară”.

Digi concurează ca jucător nou cu cei trei mari operatori din Belgia: Proximus, Orange Belgium și Telenet. Compania mizează pe acest acord pentru o creștere rapidă a bazei de clienți, care înregistra 91.000 de utilizatori pe mobil la finele anului trecut.

Selecția a avut loc în urma unei licitații comerciale deschise organizate de Bpost, unde oferta Digi a fost aleasă după un proces de evaluare la care au participat mai mulți furnizori telecom. Pentru serviciul poștal, proiectul face parte dintr-o strategie de transformare a oficiilor în centre de servicii integrate.

Pe lângă activitatea poștală clasică, sucursalele oferă deja servicii bancare și transferuri de bani în parteneriat cu BNP Paribas Fortis, Nickel și Ria Money Transfer, scrie sursa citată.

Tina Hernalsteen, Director Retail & Banking în cadrul Bpost, a explicat că oficiile poștale au rămas în multe localități ultimele spații pentru servicii în format fizic, adăugând: „facem acum un nou pas alături de DIGI prin introducerea unor servicii de utilitate publică esențiale, cum sunt cele de telecomunicații”.

Pe lângă România și Belgia, DIGI mai operează în Spania, Italia și Portugalia, plănuind extinderea în Marea Britanie după ieșirea din Ungaria în 2021.

Anul trecut, DIGI a înregistrat venituri de 2,22 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de 2024.

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