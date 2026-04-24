Din culisele diplomației, în sala de licitație. Artmark prezintă colecția primului ambasador al României în Israel

Licitația de Artă Modernă și Contemporană din 28 aprilie aduce, în prim-plan la Artmark (la Palatul Cesianu-Racoviță din București, dar și online) colecția discretă și rafinată a diplomatului Valeriu Georgescu, primul ambasador al României în Israel – o personalitate esențială a diplomației românești din a doua jumătate a secolului XX.

Numit într-un context geopolitic tensionat, în timpul Războiului de Șase Zile, Valeriu Georgescu a avut un rol decisiv în susținerea Israelului la ONU și în menținerea unei relații diplomatice stabile, într-o perioadă în care majoritatea statelor din blocul comunist își întrerupeau legăturile cu acest stat. Ulterior, activitatea sa diplomatică s-a extins în Africa și în Indonezia, unde a continuat să construiască punți culturale și politice durabile.

Colecția sa de artă reflectă această geografie complexă. De la măști și statuete africane, sculptate în lemn de abanos și încărcate de simboluri ancestrale, până la lucrări semnate de artistul și diplomatul Reuven Rubin, fiecare obiect devine o mărturie a dialogului dintre culturi. Nu sunt simple artefacte, ci fragmente de istorie personală și colectivă, adunate cu discernământ și respect.

„Ca diplomat și ca om care prețuiește cultura, Valeriu Georgescu a înțeles că prezentul are nevoie de-o șansă pentru viitor. A colecționat foarte mult arta contemporană a vremurilor lui. Este, cred, o obligație pentru fiecare dintre noi, cei care prețuim arta, să ne uităm la ce se întâmplă astăzi. O parte din această colecție am văzut-o, fiind prietenă cu fiica domnului Valeriu Georgescu… Toți din generația noastră am fost mai apropiați de Sabin Bălașa, care a marcat 50 de ani de artă românească… Mi-a plăcut mult că Valeriu Georgescu a știut să și-l apropie pe Bălașa… Pentru că foarte multă lume crede că Bălașa este un personaj abstract. Dar Bălașa și-a trăit viața cu o intensitate pe care a păstrat-o în culoare”, povestește, pentru canalul YouTube Artmark, Norica Nicolai, jurist și fost europarlamentar.

Sabin Bălașa – Atlantida

Licitația reunește lucrări de referință semnate de Sabin Bălașa („Atlantida” și „Muzele”, de la 6.000, respectiv de la 7.000 de Euro), Corneliu Baba, Ștefan Câlția („Personaj”, de la 4.000 de Euro), Felix Aftene, Hortensia Mi Kafchin („Untitled”, de la 1.000 de Euro), Ștefan Bertalan („Untitled — Adâncul meu cel mai profund”, de la 7.000 de Euro), Paul Neagu („Human Hands”, de la 1.500 de Euro) sau Geta Brătescu („Cahier” și „Jocul formelor”, de la 1.000, respectiv de la 5.000 de Euro), completând un parcurs vizual care traversează epoci, stiluri și spații culturale.

„Valeriu Georgescu este omul care a deschis porțile unei relații foarte apropiate între România și Israel, și asta nu este puțin lucru, la scara istoriei. Și a fost foarte apropiat de cultura română. A înțeles foarte clar că important este ca această cultură și opțiunile noastre artistice să fie cunoscute. Fiecare generație care știe să prețuiască valoarea construiește un patrimoniu atunci când cumpără un tablou al unui artist contemporan”, a mai adăugat Norica Nicolai, care a povestit și cum a realizat Valeriu Georgescu colecția de artă africană.

Ștefan Bertalan – Adâncul meu cel mai profund

Expoziția Licitației de Artă Modernă și Contemporană este deschisă cu intrare liberă la Palatul Cesianu-Racoviță, până la data evenimentului (28 aprilie, inclusiv), iar ofertele pot fi plasate deja pe pagina web a evenimentului. Pot participa la licitație, și la Palat, dar și pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici ( https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ).

