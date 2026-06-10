„Din motive întemeiate”. Deși deținea o viză de SUA, s-a trezit că interzis la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Arbitrul somalez Omar Artan, deşi deţinea o viză de intrare în Statele Unite, a fost respins sâmbătă la sosire, FIFA anunţând ulterior că acesta nu va arbitra în timpul competiţiei. La rândul lor, aproximativ cincisprezece membri ai staff-ului echipei naţionale iraniene nu au primit vize pentru Statele Unite, scrie News.ro.

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„Până în prezent, 35 de echipe au putut intra în Statele Unite. Niciun jucător sau antrenor nu a fost interzis”, a declarat Andrew Giuliani, şeful echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale de fotbal, în cadrul unei discuţii organizate de grupul de reflecţie Atlantic Council la Washington. „Au existat oficiali cărora li s-a interzis intrarea şi asta din motive întemeiate”, a afirmat el, evocând necesitatea de a împiedica „actori răuvoitori să vină în ţară sub pretextul Cupei Mondiale” de fotbal, care începe joi.

„Probleme legate de verificarea antecedentelor sale”

„A existat un arbitru care nu a fost primit. Nu pot intra în detalii, dar ceea ce vă pot spune este că a fost dintr-un motiv foarte întemeiat”, a asigurat reprezentantul Casei Albe, menţionând discuţiile cu ministrul securităţii interne, Markwayne Mullin, şi cu şeful poliţiei de frontieră (CBP).

Motivele respingerii lui Omar Artan, care a arbitrat în special la Cupa Africii (CAN), nu sunt cunoscute. CBP a justificat acest lucru prin „probleme legate de verificarea antecedentelor sale”. „Tot personalul tehnic al echipei iraniene poate intra. Există oficiali iranieni care nu pot intra, din motive foarte întemeiate”, a adăugat Giuliani, fără a oferi alte detalii.

„După cum vă puteţi imagina, există persoane care pretind că sunt antrenori, dar poate că nu sunt”, a continuat el, menţionând în special posibila prezenţă printre ei a unor persoane „care lucrează direct cu Gărzile Revoluţiei”, armata ideologică a Republicii Islamice.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 care se desfășoară în SUA și Mexic începe vineri.