Dinamo, victorie în amicalul ascuns de club

Dinamo s-a impus astăzi într-o partidă amicală cu Metaloglobus, scor 4-0.

Partida cu formația din Liga 2 s-a disputat în cantonamentul „câinilor” din Săftica și a fost închis pentru presă și fani.

Elevii lui Nuno Campos s-au impus fără probleme, golurile fiind marcate de Karamoko (39), Hintsa (75), Diogo Pinto (81) și Mazilu (85).

Pentru Metaloglobus a evoluat și Alex Irimia, mijlocaș împrumutat chiar de la Dinamo.

Acesta e primul meci disputat de „câini” după cel cu Farul din campionat, câștigat tot cu 4-0. Următorul meci oficial va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00.

Dinamo – Metaloglobus 4-0

Dinamo: Roșca – Benavides, Pascual, Fetai, Radu – Armstrong, Soro, Verreth, Pinto – Zandbergen, Karamoko

Rezerve: Ungureanu, Din-Licaciu, Opriș, Mărginean, Mazilu, Tarbă, Hintsa

Antrenor: Nuno Campos

Metaloglobus: Ailenei – Sava, Pojar, Caramalău, Martac – A. Irimia, Purece, Pandele, Neacșu, Gutierrez – Constantinescu

Antrenor: Ianis Zicu