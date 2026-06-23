Dincolo de ecran: cum devine televizorul Samsung din 2026 centrul unei case inteligente și eco-eficiente

Multă vreme, televizorul a fost dispozitivul în jurul căruia se strângea familia pentru un film, un meci, pentru TeleEnciclopedia sau pentru știrile de seară. În 2026, Samsung ne propune o schimbare: televizorul nu mai este doar un ecran pentru divertisment, ci devine interfața principală prin care întreaga locuință comunică, învață și se adaptează nevoilor utilizatorilor.

Această viziune, definită prin conceptul „AI Living”, transformă tehnologia dintr-o colecție de dispozitive separate într-un ecosistem inteligent în care televizorul, telefonul, ceasul și electrocasnicele lucrează împreună pentru a simplifica viața de zi cu zi. Rezultatul? Mai mult confort, experiențe de entertainment personalizate și un consum mai eficient al resurselor.

Televizorul care înțelege ce îți dorești

Țin minte foarte clar cum ne adunam sâmbătă seară în fața ecranului și așteptam începerea Surprizelor, dar și cum televizorul devenea mijloc de recompensă duminică dimineață: mic dejun, lapte cu cacao și desene animate. Toată copilăria și adolescența mea am privit televizorul ca acest obiect care ne aduce mai aproape de lume, ca o „bibliotecă” cu emisiuni, știri, muzică și filme.

Astăzi, lucrurile s-au mai schimbat. Una dintre cele mai importante schimbări aduse de noua generație de televizoare Samsung este modul în care interacționăm cu acestea. Dacă până acum controlul se baza pe meniuri și comenzi predefinite, tehnologia Vision AI Companion introduce o experiență conversațională, apropiată de o discuție naturală.

Cum? Practic, utilizatorul nu mai trebuie să navigheze prin zeci de aplicații și categorii. Îi putem cere simplu: „Arată-mi un film asemănător cu cel pe care l-am văzut aseară” sau „Vreau ceva relaxant pentru seara aceasta”, iar televizorul „înțelege” contextul și oferă recomandări relevante. Cât de grozav să fie să ai un astfel de prieten care să-ți recomande filme, pe baza preferințelor tale, nu?

Și asta nu e tot. Conceptul de Entertainment Companion merge și mai departe. Sistemul învață preferințele utilizatorului și poate sugera conținut adaptat stării de spirit, momentului zilei sau obiceiurilor de consum. În anumite scenarii, poate chiar să ofere recomandări utile dincolo de divertisment, precum sugestii pentru comandarea cinei de la restaurante din apropiere. Adică, seara italiană poate înseamna La dolce vita și paste carbonara, fără ca tu să te stresezi vreun pic.

Astfel, AI-ul nu mai este perceput ca o funcție tehnică abstractă, ci devine un soi de asistent care simplifică deciziile cotidiene și face experiența digitală mai intuitivă.

O experiență vizuală construită pentru viitor

În centrul noii game Samsung 2026 se află și evoluția tehnologiilor de afișare. Premiată pentru inovație, tehnologia Micro RGB TV promite o experiență vizuală care reproduce culorile într-un mod mai natural și mai precis.Trebuie să vedeți, ca să vă convingeți.

Apoi, tehnologia Glare Free rezolvă una dintre cele mai frecvente probleme ale televizoarelor moderne: reflexiile deranjante produse de lumină. Fie că este vorba despre lumina naturală din timpul zilei sau despre sursele artificiale din cameră, imaginea rămâne clară și confortabilă pentru vizionare. Ce înseamnă asta pentru tine? O experiență apropiată de cea din cinematograf, indiferent de condițiile de iluminare din locuință.

Iar pentru pasionații de gaming, Samsung extinde această experiență și în zona monitoarelor. Odyssey 3D propune o nouă formă de imersiune prin afișare 3D fără ochelari, pe un ecran de înaltă rezoluție, eliminând necesitatea accesoriilor suplimentare și aducând jocurile mai aproape de realismul dorit de gameri.

Televizorul devine parte din designul casei

Pe măsură ce ecranele devin tot mai mari, apare și o întrebare firească: ce se întâmplă cu ele atunci când nu sunt utilizate?

Samsung răspunde acestei provocări prin dezvoltarea gamei The Frame și The Frame Pro, care transformă televizorul într-un element de design integrat armonios în locuință. În locul tradiționalului ecran negru, poți afișa opere de artă, fotografii sau colecții curatoriate disponibile prin Samsung Art Store. Astfel, televizorul devine o galerie digitală care completează estetica spațiului și contribuie la atmosfera locuinței.

Simplificarea vieții de zi cu zi

Poate cea mai importantă transformare adusă de AI Living nu ține însă de divertisment, ci de modul în care dispozitivele colaborează pentru a simplifica rutina zilnică.

Prin platforma SmartThings, televizorul devine centrul de comandă al casei conectate. De pe același ecran pot fi monitorizate și controlate aparatele inteligente din locuință, fără a fi necesară trecerea constantă între aplicații și dispozitive. Concret, de exemplu, datele despre somn înregistrate de Galaxy Watch pot determina ajustarea temperaturii din cameră înainte de trezire, aprinderea graduală a luminilor sau pornirea playlist-ului preferat în căștile Galaxy Buds.

În acest context, AI-ul devine cu adevărat relevant deoarece funcționează cross-device. Telefonul, televizorul, ceasul și electrocasnicele nu mai operează separat, ci schimbă informații pentru a oferi o experiență fluidă și coerentă. Abia acum arată foarte bine viitorul, nu?

Sustenabilitatea care se vede în facturi

Pentru mulți consumatori, cea mai importantă întrebare legată de tehnologiile inteligente este simplă: ce beneficii concrete aduc?

Un răspuns vine prin AI Energy Mode, funcție care utilizează inteligența artificială pentru optimizarea consumului de energie în întreg ecosistemul conectat. Sistemul poate identifica aparatele care funcționează inutil, poate ajusta automat anumite setări și poate coordona dispozitivele astfel încât să reducă risipa de resurse fără să afecteze confortul utilizatorului. Rezultatul este o reducere a consumului energetic de până la 20%, realizată în mod automat, fără intervenții constante și fără schimbarea obiceiurilor de utilizare.

Probabil aceasta este una dintre cele mai interesante direcții în care evoluează tehnologia modernă: sustenabilitatea nu mai presupune compromisuri sau efort suplimentar din partea utilizatorului, ci devine un proces invizibil care lucrează permanent în fundal.

Pe termen lung, beneficiile sunt duble. Pe de o parte, locuința utilizează mai eficient resursele disponibile, pe de altă parte, utilizatorii pot observa economii reale în costurile lunare cu energia.

Viitorul casei inteligente începe cu un ecran

Dar să ne întoarcem de unde am început: noua gamă de televizoare Samsung 2026 care ilustrează modul în care rolul televizorului evoluează dincolo de zona tradițională a divertismentului.

Experiențele cinematografice oferite de tehnologiile Micro RGB și Glare Free, interacțiunea naturală prin Vision AI Companion, integrarea estetică prin The Frame și controlul întregii locuințe prin SmartThings sunt părți ale aceleiași viziuni: o casă în care tehnologia lucrează discret, inteligent și eficient.

În această nouă realitate, televizorul nu mai este doar cel mai mare ecran din locuință. Devine centrul digital al casei, locul în care entertainmentul, confortul și sustenabilitatea se întâlnesc pentru a crea o experiență mai simplă și mai personală pentru fiecare dintre noi.

Articol susținut de Samsung