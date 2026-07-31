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Actualitate

Diplomat român, declarat „persona non-grata” într-o țară africană. „Confirm că eu sunt” / Reacție din UE la decizie

Ștefania Gheorghe
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Doi diplomați ai Uniunii Europene, printre care și un român, au fost declarați „persona non-grata” în Burkina Faso, la jumătatea lunii iulie. Diplomatul și scriitorul Robert Adam a confirmat, pentru publicul HotNews, că este una dintre cele două persoane.

„Șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în Burkina Faso, care conduce secția politică, presă și informare a delegației, declarat persona non grata, are la dispoziție trei zile pentru a părăsi teritoriul Burkinei Faso”, scria în 14 iulie, pe Facebook, agenția media Agence d’Information du Burkina