Diplomat român, declarat „persona non-grata” într-o țară africană. „Confirm că eu sunt” / Reacție din UE la decizie

„Șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în Burkina Faso, care conduce secția politică, presă și informare a delegației, declarat persona non grata, are la dispoziție trei zile pentru a părăsi teritoriul Burkinei Faso”, scria în 14 iulie, pe Facebook, agenția media Agence d’Information du Burkina .

Doi diplomați ai Uniunii Europene, printre care și un român, au fost declarați „persona non-grata” în Burkina Faso, la jumătatea lunii iulie. Diplomatul și scriitorul Robert Adam a confirmat, pentru publicul HotNews, că este una dintre cele două persoane.

Nu doar șeful adjunct al Delegației UE în Burkina Faso a fost declarat „persona non-grata”, dar și o responsabilă de programe, notează Radio France International.

Numele lor nu este menționat în comunicările media, și nici pe site-ul Delegației Uniunii Europene în Burkina Faso. Cu toate acestea, Robert Adam apare în fotografii pe site-ul delegației UE.

Contactat de HotNews, Robert Adam confirmă că el este unul dintre cei doi diplomați. „Confirm că eu sunt”. Nu a vrut să ofere alte detalii sau sa facă și alte declarații.

Numele lui Robert Adam a fost vehiculat și pe rețeaua de socializare X. Activista Nathalie Yamb, cunoscută pentru pozițiile sale împotriva colonialismului francez în Africa, a scris că cele două persoane parte din delegația UE sunt „românul Robert Adam și franțuzoaica Severine Chavanne”.

Voici l’identité des deux diplomates de l’Union européenne @EUCouncil déclarés persona non grata par le Burkina Faso. Il s’agit du roumain Robert Adam et de la francaise Séverine Chavanne. Ne me remerciez pas, c’est cadeau 🎁 pic.twitter.com/xZmQNGbNpo — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) July 17, 2026

Motivul expulzării nu a fost explicat de Burkina Faso

Până în prezent, autoritățile din capitala Ouagadougou nu au oferit niciun motiv pentru decizia de a declara „persona non-grata” cei doi diplomați europeni. Nici Serviciul European de Acțiune Externă nu a discutat despre subiect.

„Regretăm decizia luată de autoritățile din Burkina Faso, pentru care nu vedem niciun temei”, a transmis după incident o purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene, citată de RFI.

Ea a susținut că UE „evaluează cu atenție situația înainte de a decide un răspuns adecvat”.

Tensiuni între Burkina Faso și Uniunea Europeană

Decizia privind diplomații europeni a fost luată pe 14 iulie, de Ziua Franței, și vine într-un context de tensiuni tot mai accentuate între Ouagadougou, Bruxelles și Paris.

Pe 18 iunie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna ceea ce a descris drept „continuarea represiunii împotriva spațiului civic și a libertăților fundamentale în Burkina Faso”.

Documentul, inițiat de un francez, își exprima și îngrijorarea cu privire la influența tot mai mare a Rusiei în țară, după retragerea forțelor europene. Totodată, rezoluția cere și desfășurarea unor anchete independente privind acuzațiile de „încălcări ale drepturilor omului”.

Câteva zile mai târziu, pe 22 iunie, ministrul din Burkina Faso al Afacerilor Externe l-a convocat pe șeful Delegației Uniunii Europene pentru a critica rezoluția. El a catalogat documentul dreptul unul „neocolonial” și a invocat principiul „neamestecului în treburile interne”.

Pe 26 iunie, Burkina Faso a anunțat că a rupt relațiile diplomatice cu Franța, acuzând Parisul de ambiții neocoloniale și de sprijinirea grupărilor teroriste.