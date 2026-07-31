Discuții Sorin Grindeanu – Nicușor Dan. Când se așteaptă PSD să fie desemnat un nou premier

Sorin Grindeanu va discuta cu președintele Nicușor Dan până la finalul săptămânii, spun surse din conducerea PSD, care se așteaptă ca o desemnare de premier să vină cel târziu în septembrie. Social-democrații lucrează între timp la formarea unei majorități care să susțină un eventual Guvern monocolor PSD.

Noua sesiune parlamentară ordinară va începe pe 1 septembrie, așadar, dacă președintele va propune un premier la finalul lunii august, prim-ministrul desemnat va putea negocia susținerea pentru viitorul Guvern până la începutul sesiunii.

Social-democrații lucrează în acest timp activ la formarea unei majorități, urmărind să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a trece un Guvern monocolor PSD, dacă premierul desemnat de Nicușor Dan va face parte din partidul lui Sorin Grindeanu. Social-democrații iau calcul susținerea parlamentarilor liberali anti-Bolojan, a celor din grupurile mici – PACE, UPR și neafiliați, precum și a minorităților. De asemenea, liderii PSD au avut discuții informale cu UDMR, formațiune care însă și-a coordonat până acum acțiunile cu PNL și USR.

Întâlnire cu Kelemen Hunor

Recent, Sorin Grindeanu spunea că este sigur că după 15 august va fi învestit un nou Guvern:

„Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline. După data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului”, spunea liderul PSD într-o conferință de presă pe 28 iulie.

Discuțiile pentru noul Guvern, cum ar fi întâlnirea de la începutul săptămânii dintre Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, s-au purtat în paralel cu negocierile pentru proiectele de lege rămase restante din PNRR.

Miercuri, pe 29 iulie, liderul UDMR spunea că „ar fi fost bine să forţăm un pic, între ghilimele, în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistiţiu, până la sfârşitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în ţară”.

Kelemen Hunor a reiterat atunci care sunt variantele de Guvern pe care le vede posibile în acest moment:

Un guvern de tranziție

Un guvern minoritar PSD

Un guvern minoritar PNL

„A patra variantă nu există”, spunea Kelemen.

87 de zile de interimat la Palatul Victoria

După ce a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, premierul Ilie Bolojan a depășit recordul pentru cel mai lung interimat, deținut până acum de Emil Boc.

De la momentul moțiunii PSD-AUR, au existat trei runde de consultări cu partidele parlamentare:

Pe 18 mai, primele consultări după demiterea Guvernului, dar discuțiile s-au finalizat fără o concluzie

Pe 23 iunie a avut loc a doua rundă, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat la votul de încredere din Parlament. Atunci, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, iar PNL-USR-UDMR l-au propus pe Siegried Mureșan.

Pe 13 iulie, liderii partidelor politice s-au întâlnit din nou cu președintele însă nici atunci nu s-a degajat vreo soluție.

Pe lângă aceste întâlniri, președintele a discutat cu liderii partidelor din fosta coaliție de Guvernare de mai multe ori, neoficial, pentru a „lua pulsul” situației, potrivit unor surse care participau la negocieri.