Doar 4 din 10 firme au declarat angajați la ANAF . Compania cu cei mai mulți angajați din România e una de stat

Numai patru din zece persoane juridice active la sfârșitul anului trecut au declarat angajați în cadrul raportărilor anuale către ANAF, iar din totalul de 1.297.596 de firme înregistrate la RECOM la 31 decembrie 2025, circa 900.000 au depus bilanțuri, potrivit unei analize realizată de ICAP CRIF, companie care activează pe piața soluțiilor de risc de credit și informații de afaceri.

Astfel, peste 570.000 de firme active, adică 44% din totalul înregistrat de RECOM, au declarat angajați în 2025, iar din acestea, aproximativ 44.000 au declarat „zero angajați”, în timp ce toate celelalte firme care au depus bilanț (până la 900.000) nu au declarat nimic la capitolul „angajați”.

„Este perfect legal ca în România o firmă să nu aibă salariați, ci numai acționar sau acționari, respectiv administrator. O analiză a acestor companii poate releva însă tendințe interesante pentru mediul antreprenorial din România”, explică Theodoros Polydoros, Director Executiv, ICAP CRIF.

Pe de altă parte, cele aproximativ 526.000 de firme care au declarat cel puțin un angajat în bilanțul pe 2025 au raportat, cumulat, 3,88 milioane de salariați. Spre comparație, la finalul lunii septembrie, în România erau înregistrați 5,68 milioane salariați, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Compania cu cel mai mare număr de angajați, la 31 decembrie 2025, era Compania Națională De Căi Ferate CFR SA, cu 23.666 salariați. Pe locul doi era Kaufland, cu 15.359 salariați, iar pe locul trei era Regia Națională a Pădurilor Romsilva RA, cu un pic peste 13.000 de salariați. Dedeman și Carrefour au ocupat locurile patru și cinci, cu 12.702, respectiv 12.673 salariați fiecare.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale. poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix.

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

ICAP CRIF face parte din grupul CRIF, liderul pieței de soluții de risc de credit și informații de afaceri în Europa de Sud-Est, care expertiză integrată pe piețele din Grecia, România, Bulgaria și Cipru.

ICAP CRIF furnizează soluții inovatoare structurate în cinci domenii principale: informații de afaceri și managementul riscului de credit, servicii de rating, soluții de marketing și vânzări, tehnologii și analize avansate de date, precum și servicii de consultanță. Prin acestea, compania sprijină organizațiile în luarea deciziilor strategice, evaluarea riscurilor și dezvoltarea sustenabilă.