Doar 5-6 nave trec zilnic prin Strâmtoarea Ormuz. Cine primește biletul și în ce condiții

Imaginile din Strâmtoarea Hormuz surprind în cel mai clar mod șocul pe care războiul din Orientul Mijlociu l-a provocat transportului maritim global și lanțului energetic.

Conform datelor de la platforma de transport maritim Kpler, doar 99 de nave au traversat strâmtoarea de la începutul lunii martie, când înainte de coliziune treceau în medie aproximativ 138 de nave zilnic.

Scăderea traficului ajunge la 95%, transformând unul dintre cele mai aglomerate coridoare energetice din lume într-o zonă aproape inactivă pentru transportul maritim internațional. De fapt, din zecile de petroliere și nave de marfă care treceau zilnic pe acolo, acum trec doar 5 până la 6 nave zilnic.

O hartă care arată locația strategică a Strâmtorii Ormuz, FOTO: Andre M Chang, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deși a scăzut dramatic, o parte din fluxurile de bunuri continuă – dar în condiții stricte și de cele mai multe ori .

Datele Kpler, prezentate BBC-ului, arată că aproximativ o treime dintre navele care reușesc să treacă au legătură directă sau indirectă cu Iranul. Aceasta include nave sub pavilion iranian, dar și nave supuse sancțiunilor din cauza legăturilor cu petrolul iranian.

În același timp, sunt înregistrate tranzitele navelor conectate la China, fie prin proprietate, fie prin echipaje, precum și ale navelor care se îndreaptă spre India.

Alte nave – fără legături directe cu Iranul aleg să se apropie de porturile iraniene înainte de a încerca traversarea, inclusiv nave cu interese grecești – un indiciu că acestea solicită garanții informale de trecere în siguranță.

Trecerea condiționată și noi rute periculoase

Strâmtoarea Hormuz nu mai este traversată pe ruta maritimă internațională consacrată. În schimb, mai multe nave urmează rute foarte apropiate de coasta iraniană, indicând complicități cu autoritățile de la Teheran.

Aceasta înseamnă, practic, că navele intră în apele teritoriale iraniene și operează conform regulilor impuse de Iran, pentru a reduce riscul de atac. Această schimbare nu este doar tehnică – reflectă gradul de control pe care Teheranul îl exercită asupra trecerii, fără a fi impus o blocadă formală.

În același timp, amenințările sunt multiple și în continuă schimbare. De la începutul conflictului, au fost înregistrate atacuri asupra a cel puțin 20 de nave comerciale din regiunea extinsă, folosind drone, rachete, bărci rapide și, eventual, mine.

Geografia strâmtorii sporește pericolul: este un pasaj îngust și puțin adânc, înconjurat de coaste muntoase care permit atacuri surpriză și limitează timpul de reacție al navelor.

Realitatea emergentă este clară: Strâmtoarea Hormuz nu a fost închisă oficial, dar funcționează acum sub un regim de frică, incertitudine și control. Iar acest lucru este suficient pentru a perturba fluxurile de energie și comerț la nivel global.