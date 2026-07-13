Doi comentatori tv au spus în direct, în timpul meciului lui Sinner de la Wimbledon, că au fost dați afară: „Suntem scoși pe iarbă”

Comentatorii BBC ai finalei de duminică dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev au anunțat că postul tv i-a dat afară, scrie ziarul britanic Express.

Comentatorii BBC ai finalei masculine de la Wimbledon, Andrew Castle și John Lloyd, și-au luat la revedere de la telespectatorii lor.

Castle a spus în directă că BBC i-a „dat afară” pe el și pe John Lloyd.

Cel care a dat vestea a fost prezentatorul postului BBC One, Rishi Persad.

„Nu mai avem mult timp, dar vreau doar să-ți urez mult noroc pentru finala de astăzi, Andrew, ultima ta pentru noi…” Comentatorul principal Castle a răspuns apoi: „Da. Sunt puțin trist din cauza asta, desigur. Am amintiri fabuloase, chiar și din colaborarea cu John! Și John se retrage. Suntem trimiși la pensie (We’re being put out to grass – Scoși afară pe iarbă, forțați să se retragă, n.red.) . Asta e. Dați afară!”

Lloyd a adăugat: „Am avut o carieră frumoasă. Am început pe vremea când televiziunea era încă alb-negru, a trecut ceva vreme. Tu nu ai început atât de tânăr, ești mult mai tânăr decât mine. A fost minunat să lucrez cu tine, mi-a plăcut fiecare minut.”

„Schimbare de direcție”

Potrivit publicației, se știa încă înainte de începerea turneului de la All England Club că Castle urma să părăsească BBC din cauza unei „schimbări de direcție” în ceea ce privește transmisiunile de la Wimbledon. El fusese comentatorul principal al postului de televiziune încă din 2003, dar a fost informat că va fi retrogradat din această funcție începând cu anul viitor și, prin urmare, și-a dat demisia.

Finala de duminică a fost câștigată de Sinner, în patru seturi.