Dorinel Munteanu, după ce FC Hermannstadt a fost egalată pe final de Farul Constanța: „Meritam cele trei puncte”. Mesajul antrenorului pentru șefii clubului

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, consideră că elevii săi meritau să obțină victoria pe terenul celor de la Farul Constanța. Meciul din etapa cu numărul 22 a SuperLigii s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Gruparea sibiană a deschis scorul prin Florescu (’52), însă gazdele au egalat prin Vînă (’88). FC Hermannstadt rămâne într-o situație foarte dificilă, iar tehnicianul a cerut conducerii întăriri.

Dorinel Munteanu, după remiza cu Farul: „Îmi doresc un jucător sau doi”

„Nu pot să zic că nu sunt mulțumit, e foarte important și un punct, dar meritam trei. În primele minute, băieții nu au intrat bine, dar încet-încet, am început să controlăm jocul și în repriza a doua, echipa a fost mult mai periculoasă. Avem ceva probleme medicale, dar jucătorii au început să joace de prin minutul 20, în prima repriză ne-am creat o ocazie foarte clară, am controlat jocul.

Trebuia să ținem mai mult de minge, n-am făcut-o. Plecăm de la Constanța cu un punct, pentru mine e prea puțin, dar asta e situația. Pe vremea noastră era și mai frig. (n.r. Despre temperaturile scăzute) A fost frig, asta e situația, dar pentru a ieși din această situație, trebuie să trecem peste toate obstacolele.

Eu sunt optimist de când am preluat echipa, am crezut în lot, în valoarea jucătorilor, dar trebuie să muncim la nivel de echipă. Îmi doresc un jucător sau doi, dar să văd cu accidentările, va veni o perioadă foarte grea. În 12 zile, jucăm cinci meciuri, se joacă acest retur de campionat. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte”, a declarat Munteanu, potrivit digisport.ro.

În urma acestui rezultat, FC Hermannstadt rămâne penultima în SuperLiga, pe locul 15, cu doar 14 puncte. De cealaltă parte, Farul ocupă locul 10, cu 28 de puncte.