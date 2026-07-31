Două companii românești, un parteneriat și beneficii pentru clienți. Ce aduce nou colaborarea dintre Banca Transilvania și AnimaWings

Cum ar fi ca, atunci când îți rezervi următoarea călătorie, să beneficiezi de un avantaj doar pentru că folosești cardul băncii tale? Probabil că, la prima vedere, pare doar o ofertă de sezon. În realitate, însă, marchează începutul unei noi etape a parteneriatului prin care Banca Transilvania și compania aeriană românească AnimaWings își propun să transforme această investiție în beneficii pentru clienți și într-un proiect care susține dezvoltarea unui business românesc.

Fiecare zbor înseamnă mai mult decât un drum dintr-un oraș în altul. Înseamnă oameni care ajung mai ușor acasă, antreprenori care își dezvoltă afacerile, turiști care descoperă România și companii care își creează noi oportunități de colaborare. Tocmai de aceea, valoarea unui parteneriat nu se măsoară doar în investiții sau planuri de dezvoltare, ci și în efectele pe care le produce. Uneori, acestea încep cu lucruri aparent simple: o călătorie mai accesibilă, o conexiune nouă sau mai multe oportunități pentru oamenii și afacerile din România. Așa începe noua etapă a colaborării dintre Banca Transilvania și AnimaWings.

În spatele acestei inițiative se află ambiția de a dezvolta un business românesc și de a construi un proiect care contribuie la conectivitatea României și la susținerea economiei locale. După intrarea BT Asset Management în acționariatul AnimaWings, colaborarea dintre cele două organizații intră astfel într-o nouă etapă, în care investiția începe să se traducă în avantaje directe pentru clienți și companii.

Primele beneficii pentru clienții Băncii Transilvania

Primul avantaj se vede chiar în această perioadă. Astfel, persoanele care plătesc cu un card Banca Transilvania beneficiază de o reducere de 5% pentru zborurile de vară AnimaWings incluse în campanie. Oferta poate fi accesată direct din aplicația BT Pay, în secțiunea Oferte.

Beneficiile nu se opresc însă aici. Și companiile care colaborează cu Banca Transilvania pot accesa o reducere de 5% pentru abonamentele corporate AnimaWings, o soluție gândită pentru firmele ai căror angajați călătoresc frecvent în interes de serviciu.

Dincolo de reduceri, acesta este primul exemplu concret al modului în care două companii românești aleg să transforme un parteneriat strategic în avantaje de care clienții se pot bucura în viața de zi cu zi.

Mai mult decât o investiție financiară

În spatele acestei inițiative comune există însă o viziune pe termen lung. Banca Transilvania și AnimaWings își propun să contribuie la dezvoltarea unui jucător regional puternic în industria aviatică și, în același timp, să susțină o infrastructură de mobilitate de care beneficiază atât oamenii, cât și mediul de afaceri.

Pentru mulți români, un zbor nu înseamnă doar începutul unei vacanțe. Înseamnă drumul spre familie, o întâlnire importantă cu un partener de afaceri sau o oportunitate profesională. Cu cât România este mai bine conectată cu marile centre economice și turistice din Europa, cu atât aceste deplasări devin mai simple și mai accesibile. Iar atunci când aceste legături sunt dezvoltate de o companie românească, impactul se răsfrânge și asupra economiei locale.

Un parteneriat construit în jurul dezvoltării

Investiția Băncii Transilvania în AnimaWings face parte dintr-o strategie mai amplă de susținere a companiilor românești cu potențial de creștere și a proiectelor care pot genera valoare în economie.

Iar reducerile lansate în această perioadă reprezintă doar începutul. Cele două organizații explorează deja noi modalități prin care colaborarea să aducă beneficii suplimentare clienților, fie că este vorba despre călătorii, mobilitate sau experiențe dedicate atât persoanelor fizice, cât și companiilor.

De fapt, acesta este și mesajul din spatele parteneriatului: atunci când două companii românești își unesc resursele și experiența, rezultatul nu înseamnă doar o investiție, ci beneficii concrete pentru clienți și un nou impuls pentru dezvoltarea unor businessuri locale puternice.

Articol susținut de Banca Transilvania