Două cutremure în insula grecească Creta, o populară destinație pentru români

Două cutremure moderate s-au produs sâmbătă după-amiază în sud-estul Cretei, la un interval foarte scurt de timp. Momentan, nu au fost raportate victime sau pagube, relatează Ekathimerini.

Primul cutremur cu magnitudinea de 4,6 a fost înregistrat la ora 12:31, la o adâncime de 13,4 kilometri, epicentrul fiind localizat la 5 kilometri nord-est de insulița Gavdos.

Șase minute mai târziu, a urmat o replică mai puternică, cu magnitudinea de 5,3, cu epicentrul la 6 kilometri est de Gavdos și o adâncime de 10 kilometri. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din Creta, potrivit sursei citate.

Creta este cea mai mare insulă a Greciei, una dintre cele mai predispuse țări din Europa la cutremure, și este o destinție populară de vacanță pentru români.