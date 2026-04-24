Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă: „Secretul performanței sportive este odihna corespunzătoare”

Cu siguranță nu o dată ți s-a spus sau ai citit că, pentru a reuși să-ți atingi obiectivele, ai de făcut 3 lucruri: să te antrenezi, să te antrenezi și, iarăși, să te antrenezi. Specialiștii în medicină sportivă vin astăzi și contrazic acest mit: un program cu adevărat sănătos de antrenament – în special în sport, dar nu numai – se bazează foarte mult pe odihnă și recuperare. Căci un organism epuizat nu doar că nu va atinge performanța, dar se va slăbi treptat, până când va claca.

Într-o lume aflată în continuă agitație, cu timpul care parcă se comprimă din ce în ce mai mult și cu lista de task-uri interminabilă, mulți dintre noi ajungem să neglijăm poate cel mai important aspect care ne ajută organismul să funcționeze corect: somnul. Iar medicii buni de la MedLife avertizează: oricâte diete am ține și oricât de multă mișcare facem, dacă nu-i acordăm organismului perioada necesară de refacere, totul va fi în van, iar rezultatele nu doar că vor întârzia să apară, dar ce s-ar putea să obținem va fi chiar contrariul: depresie, metabolism încetinit, boli cardiovasculare ș.a.

Mens sana in corpore sano

Este dictonul după care încercăm cei mai mulți dintre noi să ne ducem viața, preocupându-ne atât de sănătatea fizică, cât și de cea psihică. Iar principalele elemente care contribuie la această stare sunt alimentația, mișcarea și odihna.

„Somnul este unul dintre cele mai importante procese ale organismului, prin care este stabilită starea de homeostazie a corpului – adică ajută organismul să funcționeze în parametri normali. Ori atunci când corpul nostru este privat de odihna necesară pentru refacere, mai ales pe perioade lungi de timp, dereglările sunt inevitabile”, explică dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă în cadrul MedLife.

Cu alte cuvinte, un somn bun:

reduce frecvența îmbolnăvirilor și riscul de apariție a afecțiunilor grave;

ajută la menținerea unei greutăți corporale adecvate;

scade nivelul de stres și îmbunătățește starea de spirit;

limpezește gândurile, previne anxietatea și crește capacitatea de concentrare;

îmbunătățește abilitățile de socializare;

diminuează riscul de producere a accidentelor.

Așadar, oricât de absurd ți-ar părea, pauzele între antrenamentele intense sunt mai degrabă binevenite, decât de evitat. Iar sportivii cu experiență știu asta și urmează cu sfințenie regula 3-1-2-1 pentru a-și asigura un program de antrenament eficient: trei zile de antrenament, una de odihnă, două zile de antrenament și iar una de odihnă.

„Evident, ziua de odihnă nu înseamnă stat la pat sau lipsă de mișcare completă. Se pot face și chiar sunt recomandate exercițiile ușoare, cum ar fi plimbarea, pilatesul sau yoga. Este însă nevoie să-i acordăm organismului timpul de care are nevoie pentru regenerare. Repararea leziunilor, întărirea mușchilor și sinteza proteinelor musculare – adică acea construcție a mușchilor noi – se realizează doar în perioadele de repaus. Asta ca să nu mai punem la socoteală și recuperarea energiei pierdute”, adaugă Dr. Alin Popescu.

Vorbim, practic, despre un simț al măsurii și echilibrului – adică secretul unei vieți sănătoase și de succes.

Cum se împacă somnul cu sportul?

Un cuplu imbatabil, spun specialiștii. Cercetările arată că nici măcar exercițiile viguroase, efectuate cu puțin timp înainte de culcare, nu provoacă tulburări de somn, ba chiar, în unele cazuri, ne pot ajuta să ne odihnim mai bine. Secretul constă în finalul antrenamentului, care nu trebuie întrerup brusc, ci finalizat cu o sesiune de stretching, poate chiar și cu un masaj sau o baie relaxantă, care să ajute la detensionarea mușchilor și articulațiilor.

Iar somnul este perioada în care corpul se recuperează cel mai bine. Atunci când dormim, mușchii sunt complet relaxați, iar celulele se regenerează. Și asta te va ajuta sa-ți îmbunătățești antrenamentele ulterioare și să-ți crești performanța.

Asta ca să nu mai punem la socoteală sănătatea mintală. Întrucât un nivel crescut de cortizol – hormonul care se secretă în timpul antrenamentelor – poate duce la irascibilitate, ceea ce afectează dispoziția. Așadar, nu degeaba se spune că „noaptea e un sfetnic bun.” Cu siguranță îți este familiară expresia și sigur, nu de puține ori, atunci când ai avut de luat o decizie importantă, ai preferat să aștepți cel puțin o zi până la răspunsul final.

Pe de altă parte, studiile au demonstrat că lipsa unui somn suficient și de calitate duce atât la un metabolism leneș, cât și la menținerea colesterolului rău în sânge, ceea ce se traduce prin creștere în greutate și dezvoltarea unor afecțiuni grave.

În plus, pe lângă un somn bun, este recomandat să încerci să incluzi în rutina de odihnă și recuperare și alte activități care să te ajute să te repui pe picioare cât mai repede.

În perioadele de repaus, încearcă să petreci mai mult timp cu cei dragi sau poate chiar să îți dezvolți un hobby. Astfel, în timp ce corpul tău se regenerează, mintea primește acea doză de calm și bunăstare de care are nevoie să funcționeze eficient și să rămână sănătoasă.

În plus, nu uita de micile gesturi de zi cu zi care, adunate, fac diferența dintre un stil de viață sănătos și sentimentul de captivitate într-o cursă a șobolanului din care nu se mai vede ieșirea.

***

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

