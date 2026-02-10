Drepturi de autor, e-Factura și TVA în 2026: Un consultant fiscal a explicat, cu exemple, ce trebuie să știi despre noile obligații

Digitalizarea fiscală intră într-o nouă etapă în 2026, iar una dintre cele mai sensibile zone este cea a veniturilor din drepturi de autor (DDA) obținute de persoanele fizice, spune consultantul fiscal Horațiu Hagiu, fondator Kontas România. El a explicat, într-o analiză realizată pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, care este cu adevărat impactul obligațiilor ce urmează să intre în vigoare.