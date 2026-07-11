Drone detectate la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Ministerul Apărării a anunţat sâmbătă dimineață o nouă stare de alertă, după ce sistemele radar au detectat în timpul nopții ţinte aeriene în proximitatea localitǎţilor Chilia şi Ismail din Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbǎtǎ, 11 iulie, la ora 4.39, ţinte aeriene în proximitatea localitǎţilor Chilia şi Ismail, Ucraina. Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare”, a transmis sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a precizat ministerul.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.07.