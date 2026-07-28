Drone militare fabricate în România. Câteva mii de exemplare urmează să fie gata în perioada următoare, dar producția va crește puternic

Oves Enterprise şi unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, Edrone, au parafat un parteneriat strategic ce pune bazele producţiei comune de drone militare în România.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei româneşti Oves, transmis marţi AGERPRES, parteneriatul reuneşte expertiza celor două companii în dezvoltarea şi producţia de drone şi marchează o nouă etapă a colaborării, ce include producţia în România a unor sisteme autonome destinate industriei de apărare.

Proiectul prevede deschiderea unei unităţi de producţie la Cluj-Napoca, integrarea tehnologiei Nemesis AI şi transferul proceselor şi know-how-ului necesare extinderii producţiei.

Lansarea proiectului are loc în contextul în care România a doborât în ultimele zile mai multe drone rusești care au intrat în spațiul aerian românesc.

„Europa are nevoie de capacităţi proprii de producţie, iar România trebuie să îşi construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piaţă de desfacere. Parteneriatul cu Edrone aduce în România experienţă acumulată direct pe front, procese de producţie validate şi capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiţii reale. Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de Oves Enterprise – de la sisteme autonome şi inteligenţă artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România – astfel încât acestea să răspundă cerinţelor actuale de operare şi să susţină securitatea României şi a Europei”, a declarat, în comunicat, CEO-ul companiei din România, Mihai Filip.

Trei tipuri de drone fabricate la Cluj

În prima etapă, la Cluj-Napoca vor fi fabricate trei tipuri de drone militare: drone FPV, drone de interceptare şi drone de recunoaştere.

Primele unităţi fabricate în România sunt programate pentru toamna acestui an, când vor fi prezentate public şi vor intra în etapa de testare şi demonstraţii, iar ulterior portofoliul produs la Cluj-Napoca poate fi extins până la 27 de modele, în funcţie de cererea pieţei şi de evoluţia programelor de apărare din România şi din celelalte state europene.

„Dronele produse în România vor integra tehnologia Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise, inclusiv capabilităţi de identificare, clasificare, urmărire şi fixare a ţintelor, ghidaj terminal şi analiză situaţională. Integrarea inteligenţei artificiale urmăreşte reducerea timpului de reacţie, creşterea preciziei şi adaptarea sistemelor la cerinţele actuale ale operaţiunilor militare. Unitatea de producţie din Cluj-Napoca este concepută pentru a acoperi întregul flux de fabricaţie, de la integrarea componentelor şi instalarea sistemelor dezvoltate de Oves Enterprise până la configurare, testare şi pregătirea pentru misiune. Dronele vor părăsi unitatea complet echipate şi pregătite pentru utilizare operaţională”, se arată în comunicat.

1.000 de unități pe lună

Parteneriatul dintre cele două entităţi vizează, în primă fază, atingerea unei capacităţi de producţie de aproximativ 1.000 de unităţi pe lună, iar echipa iniţială va fi formată din circa 30 de persoane, în timp ce personalul local va beneficia de pregătire pentru procesele şi modelele introduse în producţie la Cluj-Napoca.

„Pe măsură ce comenzile şi programele de achiziţie se concretizează, cele două companii au în vedere extinderea capacităţii şi realizarea unor investiţii suplimentare în România. Pe termen mediu, cele două companii urmăresc dezvoltarea în România a unei capacităţi de 10.000 – 15.000 de unităţi lunar, în funcţie de comenzile primite şi de necesarul programelor de apărare. Producţia locală permite fabricarea, integrarea şi testarea sistemelor în Uniunea Europeană şi contribuie la dezvoltarea unei baze industriale europene de apărare, capabile să răspundă mai rapid cerinţelor operaţionale şi să reducă dependenţa de furnizori din afara continentului”, menţionează sursa citată.

Oves Enterprise este o companie românească de tehnologie, specializată în sisteme autonome şi aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială, cu experienţă în dezvoltarea şi producţia de drone, înfiinţată în anul 2015 la Cluj-Napoca. În prezent, peste jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte internaţionale care integrează tehnologii din zona inteligenţei artificiale şi a analizei de date.