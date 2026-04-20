Drone românești pentru Ucraina. Cine dezvoltă „killer-ul de Shahed”, dotat cu motor turbo și inteligență artificială

Compania românească OVES Enterprise, fondată de antreprenorul Mihai Filip, este implicată, alături de parteneri din Statele Unite și Europa, în dezvoltarea unei drone interceptoare concepute pentru a contracara amenințări aeriene moderne, inclusiv dronele de tip Shahed, care operează pe frontul din Ucraina.

Informațiile au fost furnizate pentru StartupCafe de reprezentanții companiei, care spun că proiectul se află într-un stadiu avansat.

Inițiativa vine într-un moment în care conflictul din Ucraina a accelerat dezvoltarea tehnologiilor anti-dronă, iar nevoia de soluții rapide și eficiente de interceptare este tot mai evidentă.

Reprezentanții OVES explică faptul că dronele interceptoare mici, electrice, rămân utile în multe scenarii, însă nu mai sunt suficiente în fața unor ținte mai rapide și cu rază mai mare de acțiune.

În acest context, compania dezvoltă un interceptor bazat pe un motor cu turbină, proiectat pentru misiuni în care viteza, autonomia și precizia sunt esențiale.

