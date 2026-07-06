Dublu anunț făcut în plină vară de Animawings. Mai multe zboruri noi lansate în zilele următoare

Compania românească a recepționat cel de-a optulea său avion, un Airbus A220-300. Cu această ocazie, firma lansează și câteva noi zboruri.

Animawings va lansa de săptâmâna viitoare cinci noi zboruri, în contextul anunțului privind recepționarea noii nave, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Astfel, din București, AnimaWings inaugurează ruta: București – Rotterdam (RTM), din 13 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și vineri).

În același timp, timișorenii au parte de două noi destinații: Copenhaga (CPH), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și miercuri), respectiv Rotterdam (RTM), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (miercuri și duminică).

Și din Cluj-Napoca, AnimaWings introduce două conexiuni directe: Cluj-Napoca – Viena (VIE), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri), respectiv Cluj-Napoca – Frankfurt (FRA), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri). Ambele rute operate din Cluj-Napoca vor fi disponibile inclusiv cu opțiunea Business Class. Pe toate aceste zboruri, pasagerii beneficiază de serviciile full-service AnimaWings, iar toate biletele includ selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg și obiect personal de 4 kg.