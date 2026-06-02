După 12 ani, ING România face o schimbare importantă în conducere. Aduce un om din Turcia

ING Bank România anunță numirea lui Tuğçe Bora Kiliç în funcția de Chief Operations Officer (COO) și membru al Comitetului Executiv, începând cu 1 iunie 2026, potrivit unui comunicat de presă.

Tuğçe Bora Kiliç se alătură ING Bank România după o experiență vastă în cadrul ING Bank Turcia, unde, din 2022, a ocupat funcția de COO, coordonând o serie de proiecte dedicate îmbunătățirii experienței clienților și accelerării transformării digitale. Ulterior, în rolul de Head of Private Individuals, a avut o contribuție semnificativă în implementarea strategiei de creștere, a consolidat poziția băncii pe segmentul digital și a susținut ambiția ING Turcia de a ocupa un loc în topul celor mai apreciate bănci digitale, potrivit comunicatului.

În ING România, Tuğçe Bora Kiliç preia poziția de COO de la Maria Cristina Matei, care a deținut poziția în ultimii 12 ani. Matei a fost, la rândul ei, numită acum CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global.

Tuğçe Bora Kiliç este absolventă a Facultății de Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Koç din Istanbul și deținătoare a unei diplome postuniversitare în Strategii de Comunicare de la Universitatea Galatasaray din Turcia. Înainte de a se alătura ING, a ocupat poziții de conducere la instituții globale, inclusiv la HSBC, unde a fost COO al HSBC Türkiye, precum și roluri în cadrul BNP Paribas, Société Générale și Accenture. Tuğçe Bora Kiliç s-a alăturat ING Bank în 2022.