După ani de consum pe datorie, nota de plată ajunge la retail: vânzările scad cu aproape 6%

Vânzările din comerţ au scăzut în primele 7 luni cu 5,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,2%), de carburanţi (-4,5%) și la vânzările de alimente, băuturi şi tutun (-4,4%), arată datele Statisticii, publicate vineri.

În iulie 2026, comparativ cu luna iunie, vânzările au mai recuperat din pierderi, dar analiștii se așteaptă la o contracție a vânzărilor cu amănuntul în 2026, deoarece consumul privat va rămâne scăzut, iar creșterea salariilor reale va rămâne negativă pe tot parcursul anului.

INS măsoară „comerțul cu amănuntul”- adică vânzările din magazine, supermarketuri, benzinării- și le ajustează pentru a elimina efectele sezoniere (de exemplu, faptul că vara se cumpără mai mult carburant pentru vacanțe). De aceea vedem două serii de date: una „brută” (cifrele exact așa cum au fost înregistrate) și una „ajustată” (curățată de aceste efecte, mai potrivită pentru comparații).

Diferența mare dintre cele două cifre e normală vara- iulie aduce, oricum, mai mult trafic la benzinării și în magazinele alimentare, indiferent de starea economiei. Creșterea reală, „curată”, e mai modestă: sub 1%.

Iulie 2026 față de iulie 2025: scăderea pe serie brută a fost de −6,2%, iar pe seria ajustată,de −6,1%

Aici comparația e relevantă: românii au cumpărat, per ansamblu, cu peste 6% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut.

Contextul general

Scăderea vine într-un an în care România a trecut printr-o consolidare fiscală amplă- majorări de TVA și de alte taxe, aplicate în etape începând din 2025, menite să reducă deficitul bugetar record. Efectul direct pentru gospodării a fost o scumpire generalizată a bunurilor de larg consum, combinată cu o inflație care, deși în scădere față de vârfurile anterioare, a rămas printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

„Încrederea consumatorilor a scăzut la -32,6 în august, față de -30,1 în iulie. Deteriorarea a fost generalizată, gospodăriile raportând o situație financiară anterioară mai slabă, o perspectivă mai sumbră atât pentru economia generală, cât și pentru propriile finanțe și intenții mai scăzute de a face achiziții majore”, arată un raport al BCR transmis vineri investitorilor.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul s-a consolidat la 0,4 în august, față de -1,9 în iulie. Managerii au raportat o activitate comercială recentă mai intensă, niveluri mai scăzute ale stocurilor și așteptări mai optimiste privind vânzările viitoare, mai arată documentul.

„Rata șomajului a ajuns la 6,4% în iulie 2026, în scădere cu -0,4 puncte procentuale față de luna precedentă. Salariile reale au rămas în teritoriu negativ în ultimul an, scăzând cu -6,3% în iunie 2026. Indicatorul Așteptărilor de Ocupare a Forței de Muncă (EEI) a rămas puțin modificat, la 100,7, rămânând peste pragul de 100 și, prin urmare, indicând intenții de angajare ușor peste media lor istorică. Managerii din industria prelucrătoare și servicii au raportat așteptări mai puternice privind ocuparea forței de muncă, în timp ce firmele de retail au semnalat intenții de angajare mai slabe. Temerile consumatorilor privind șomajul în următoarele 12 luni s-au diminuat față de iulie”, conchid autorii raportului.