După Bulgaria, și Ungaria se pregătește să adopte euro. „Ne dorim introducerea cu succes a monedei euro”, spune guvernatorul maghiar

„Ne dorim o introducere a monedei euro cu succes, nu neapărat una rapidă, dar, bineînțeles, dacă este rapidă, nimeni nu va obiecta”, a spus joi Mihály Varga, șeful Băncii Centrale a Ungariei, la cea de-a 64-a Întâlniri Itinerante a Economiștilor.

Potrivit lui Mihály Varga, condițiile pentru o introducere reușită sunt sprijinul social, o economie reală pregătită și o strategie clară și lipsită de ambiguitate. Anterior, Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, a declarat pentru Bloomberg că țara sa ar putea îndeplini criteriile economice ale Uniunii Europene pentru adoptarea monedei euro până în 2030.

Ungaria se angajează să adopte moneda euro într-o situație dificilă în comparație cu alte țări

Mihály Varga subliniază că, conform ultimelor sondaje, 80% din populația maghiară susține în prezent introducerea monedei euro, însă maghiarii sunt, ca de obicei, sceptici.

Ungaria se angajează să adopte moneda euro într-o situație dificilă în comparație cu alte țări din Europa Centrală și de Est, mai spune guvernatorul maghiar.

„Acest lucru se reflectă în încetinirea creșterii economice, provocările demografice, creșterea nivelului datoriei, o incertitudine economică sporită și mai multe șocuri ale ofertei. Europa este deosebit de vulnerabilă la aceste șocuri globale, deoarece perturbările lanțului de aprovizionare au dus în mod repetat la presiuni inflaționiste și la perspective de creștere mai slabe în ultimii ani”, explică Varga.

Condițiile pentru adoptarea euro pot fi îndeplinite doar printr-o traiectorie fiscală mult mai strictă

În plus, ponderile ridicate ale datoriei și randamentele în creștere determină o traiectorie deosebit de strânsă a deficitului, deoarece atât ponderea datoriei, cât și cheltuielile cu dobânzile sunt în prezent mult mai mari decât în ​​perioada anterioară anului 2020.

„Toate acestea înseamnă că, în prezent, condițiile pentru adoptarea monedei euro pot fi îndeplinite doar printr-o traiectorie fiscală mult mai strictă decât înainte”, e de părere guvernatorul Băncii Ungariei.

Adoptarea monedei euro ar fi o decizie politică separată care ar necesita consultare publică, a declarat premierul Magyar.

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Magyar a declarat că drumul către îndeplinirea criteriilor poate aduce stabilitate și încredere în rândul întreprinderilor, investitorilor și consumatorilor, contribuind la dezvoltarea țării.

Deși Ungaria nu are o dată țintă oficială pentru aderarea la moneda unică, partidul maghiar Tisza a făcut din aderarea la zona euro elementul central al planurilor sale economice. Dornică să repare legăturile cu UE care s-au deteriorat în cei 16 ani de guvernare a predecesorului său, Viktor Orban, noua administrație susține că disciplina traiectoriei de aderare va aduce beneficii cu mult înainte de adoptarea monedei.

Regula de la Maastricht privind datoria publică va fi probabil cel mai dificil de îndeplinit

„Calea către îndeplinirea criteriilor poate aduce în sine stabilitate, o încredere în rândul investitorilor și consumatorilor, care poate contribui la dezvoltarea țării”, a declarat Magyar într-o conferință de presă alături de Pierrakakis, care este și ministrul grec al finanțelor.

Regula de la Maastricht privind datoria publică – conform căreia aceasta nu ar trebui să depășească 60% din producția economică – va fi probabil cel mai dificil de îndeplinit dintre criteriile de convergență, a spus Magyar. Cu toate acestea, simpla încercare de a îndeplini cerințele va fi în beneficiul Ungariei, randamentele obligațiunilor și primele de risc mai mici rezultate din acest efort generând economii anuale de sute de miliarde de forinti pentru buget, a spus el.

Ungaria trebuie mai întâi să își îmbunătățească poziția fiscală înainte de a încerca să intre în Mecanismul Cursului de Schimb, sau ERM-2, sala de așteptare obligatorie pentru țările care adoptă moneda euro, potrivit șefului finanțelor. Momentul intrării în ERM-2 va fi decis în comun de guvern și banca centrală, a declarat Karman.

Anul „2030 este o dată țintă realistă”

Anul „2030 este o dată țintă realistă pentru ca Ungaria să îndeplinească criteriile de la Maastricht”, a declarat Magyar, adăugând că măsurile de austeritate nu vor fi necesare.

De fapt, Ungaria este una dintre țările UE care s-a angajat legal să adopte euro. Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu are o clauză de retragere voluntară. Întrebarea nu a fost niciodată dacă Ungaria ar trebui să adopte euro, ci când – și dacă guvernele sale au dorit cu adevărat să facă acest lucru să se întâmple.

Când Ungaria a aderat la UE în 2004, a existat un sprijin politic larg pentru aderarea la zona euro. Primele guverne au vorbit despre adoptarea euro încă din 2007-2010. Dar Ungaria nu a reușit în mod repetat să îndeplinească criteriile de la Maastricht, în special în ceea ce privește deficitele, datoria, inflația și stabilitatea cursului de schimb.

După ce Viktor Orbán a revenit la putere în 2010, entuziasmul guvernului s-a estompat. Modelul economic al lui Orbán a pus o mare valoare pe menținerea suveranității monetare prin forint și banca centrală a Ungariei. Deși oficialii au spus ocazional că adoptarea euro a rămas un obiectiv pe termen lung, nu a fost stabilită o dată țintă.

Starea lucrurilor astăzi

Conform celor mai recente rapoarte de convergență ale UE și BCE (2026), Ungaria încă nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea euro. Rămâne în afara ERM II, iar părți din legislația sa privind banca centrală sunt încă considerate incompatibile cu cerințele zonei euro.

O întorsătură interesantă este că sprijinul public pentru euro în Ungaria a fost adesea relativ puternic. Reuters a raportat că sprijinul a fost de aproximativ 80% în sondajele recente, chiar dacă guvernele au fost reticente în a se angaja să respecte un calendar.

Ungaria este oarecum un paradox. Din punct de vedere economic, este mai integrată cu Europa de Vest decât mulți membri ai zonei euro. Din punct de vedere politic, însă, a petrecut o mare parte din ultimul deceniu tratând moneda euro ca pe ceva ce trebuie abordat cu prudență, mai degrabă decât ca pe un obiectiv strategic.

Rezultatul este că Ungaria, Polonia, Cehia, România și Suedia sunt acum principalele țări ale UE care încă se află în afara zonei euro, în timp ce țările care au aderat la UE în același timp – Slovacia și statele baltice, de exemplu – au adoptat moneda euro cu ani în urmă. Bulgaria a devenit cel mai nou membru al zonei euro în ianuarie 2026.

Ungaria trebuia inițial să intre în moneda euro înaintea Slovaciei, dar Slovacia a adoptat-o ​​în 2009, în timp ce Ungaria încă folosește forintul aproape două decenii mai târziu.