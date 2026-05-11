După ce a învins-o pe numărul 1 mondial, Sorana Cîrstea reușește o nouă performanță

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi favorită 26, s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, cu premii de 7,2 milioane de euro, scrie News.ro.

După ce a trecut în runda precedentă de liderul mondial Arina Sabalenka, Cîrstea a învins-o în optimi pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial, scor 6-2, 6-4.

Meciul a durat o oră şi 22 de minute.

Sfert greu, indiferent de adversară

În sferturi, acolo unde ajunge în premieră la Roma, Sorana va evolua cu învingătoarea meciului dintre rusoaica Anna Kalinskaia (cap de serie 22) şi letona Jelena Ostapenko, locul 36 mondial.

Prin calificarea în sferturi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 150.000 euro şi 215 puncte WTA.