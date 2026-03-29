După ce a văzut ce se întâmplă aproape de centrul Bucureștiului, Ion Țiriac a răbufnit: „Cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultimii ani”

Omul de afaceri a criticat vehement reconstruirea stadionului Dinamo pe locul vechii arene din Ștefan cel Mare. Miliardarul crede că noul stadion ar fi trebuit construit la marginea orașului pe modelul de afară, scrie Golazo.

„Mă puneti într-o situație foarte dificilă. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o eu în ultimii ani. Știm foarte bine că nu mai poți să faci nici stadioane, nici săli de sport în mijlocul unui oraș. Nu există să se întâmple așa lucrurile. Îl faci undeva unde ai loc pentru 1.000 de locuri de parcare, dacă sala are 2.000 de locuri. Dacă are 10.000 de locuri, îți trebuie 5.000 de locuri de parcare, iar un stadion de fotbal, ca să fie corect făcut, chit că ai metrou lânga el, îți trebuie mii și mii de locuri de parcare”, a declarat recent, Ion Țiriac.

Acesta a precizat că „stadionul Dinamo, unde a fost, era foarte frumos acum 50-100 de ani, însă nu-și mai are locul acolo. Toată lumea trebuie să se uite un pic împrejur și să vadă ce se întâmplă în lumea asta. Dacă nu ai locurile de parcare respective, din punct de vedere al securității, nu este în regulă. Faptul că s-au găsit bani ca să se facă un stadion de fotbal care se numește Dinamo, pe mine mă-ncântă”.

La Săftica sau lângă autostradă

Acesta crede că noul stadion trebuia construit în altă parte.

„Dinamo avea teren la Săftica, Dinamo poate să-și cumpere un teren pe autostrada București-Ploiești, la 3-5 km. Și are și 5.000 de locuri de parcare și tot ce îi trebuie. Și e și mai ieftin. Vă dați seama cât o să coste numai blocatul circulației ca să faci stadionul Dinamo? Cred că a fost decizie corectă, atunci când s-a luat, acum 10 ani mi se pare, ca să se dărâme stadionul care nu mai corespundea, dar să se facă în alt loc. Asta este părerea mea, am văzut treburile astea făcute peste tot în lume”, a declarat Ion Țiriac.

Stadionul Dinamo se află în proces de demolare, dar procesul întâmpină o serie de obstacole. Noua arenă din Ștefan cel Mare va costa 172 de milioane de euro și va avea 25.000 de locuri.