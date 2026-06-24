După ce guvernul Cehiei l-a exclus pe președintele țării din delegația la summitul NATO, decizia a fost răsturnată

Curtea Constituțională a Republicii Cehe a decis miercuri că guvernul condus de premierul Andrej Babis trebuie să-i permită președintelui Petr Pavel să participe la summitul NATO care va avea loc luna viitoare în Turcia, hotărâre ce răspunde unei contestații formulate de șeful statului față de decizia guvernului care-l împiedica să participe la summit, unde conform aceleiași decizii reprezentantul țării urma să fie șeful guvernului, informează AFP.

Președintele Petr Pavel, un fost general care a activat în cadrul NATO, în prezent politician prooccidental și susținător al Ucrainei, a participat la fiecare summit NATO de la preluarea mandatului său în 2023, la fel ca predecesorii săi, notează Agerpres.

Cu toate acestea, guvernul condus de premierul naționalist Andrej Babis a decis luni ca acesta din urmă să conducă delegația cehă la noul summit NATO, însoțit de ministrul de externe și de cel al apărării, iar președintele Pavel să fie exclus din delegație.

Conform Constituției cehe, șeful statului are dreptul de a reprezenta țara în străinătate, dar guvernul a susținut că este mai în măsură să explice la summit de ce nu acceptă noile ținte de cheltuieli militare asumate în cadrul NATO.

Premierul Andrej Babis a descris drept nerealist obiectivul de a aloca apărării 5% din PIB, obiectiv impus de președintele american Donald Trump la precedentul summit NATO, și a asigurat deja că guvernul său nu se va angaja pe o asemenea cale, având oricum alte priorități, printre care a menționat sistemul sanitar.

Mai mult, Cehia nu atinge în bugetul pentru anul acesta, adoptat de guvernul lui Babis, nici măcar obiectivul anterior al NATO privind alocarea a cel puțin 2% din PIB pentru apărare, obiectiv care nu a fost atins nici înaintea instalării acestui nou guvern la sfârșitul anului trecut.

Partidul anti-sistem ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) al lui Andrej Babis a câștigat alegerile legislative în octombrie anul trecut după o campanie electorală în care a promis oprirea ajutorului militar pentru Ucraina, combaterea inegalităților sociale și s-a opus politicilor UE de încurajare a migrației extracomunitare și de combatere a schimbărilor climatice.

Babis conduce acum o coaliție în care se mai regăsesc două formațiuni apropiate ideologic de partidul său, respectiv partidul „Motoriștilor” și partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD), aceasta din urmă fiind o formațiune ostilă față de UE și NATO.