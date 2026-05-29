După doar doi ani, o cunoscută vedetă de televiziune mondenă își anunță plecarea: „Înainte de orice speculație…”

Geanina Ilieș anunță că s-a despărțit de postul Antena Stars acolo unde prezenta știrile, scrie PaginadeMedia.

„Aşa cum mă ştiţi, aleg să fiu sinceră mereu cu voi. Aşa că, aveţi dreptul să aflaţi de la mine prima fată: drumul meu la Antena Stars se încheie aici. Şi înainte de orice speculaţie, să ştiţi că inima şi sufletul meu iubesc în continuare acest produs: Ştirile Antena Stars.

Este locul în care am fost primită cu braţele deschise, este locul în care am întâlnit oameni frumoşi şi profesionişti. Este locul care va fi mereu un reper în viaţa mea. Totuşi, mereu trebuie să ne dorim să devenim varianta noastră mai bună, să creşte, să facem proiecte din ce în ce mai mari. Aşa că, azi spun „La revedere” publicului Antena Stars, dar nu şi carierei de jurnalist. Vă mulţumesc pentru toate orele în care mi-aţi fost alături şi vă promit că ne revedem în curând!”, a scris Ilieș pe Facebook.

Geanina Ilieș a mai lucrat în trecut la Prima TV, Antena 1, PRO TV.