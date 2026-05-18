După victoriile răsunătoare de la Roma, Sorana Cîrstea reușește o nouă performanță istorică în carieră și mai e puțin până începe Roland Garros-ul

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea ocupă cel mai bun loc al carierei, 18, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, scrie Agerpres.

Cîrstea a reușit un salt de 9 poziții față de ierarhia de acum două săptămâni, până acum cea mai bună poziție ocupată în carieră fiind 21, în 2013. Saltul are loc după ce Sorana a reușit să ajungă în semifinale la Roma, trecând printre altele de numărul 1 mondial, Arina Sabalenka.

Cîrstea, 36 de ani, se află la ultimul sezon din carieră.

Svitolina urcă pe locul 7

Podiumul mondial este neschimbat, cu Sabalenka lider, cu un avans de peste 1.200 de puncte. Kazaha Elena Rîbakina are aproape 1.500 de puncte mai mult decât poloneza Iga Swiatek.

Ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei poziții și se află pe locul al șaptelea. Svitolina a câștigat turneul de la Roma, după ce a trecut de Coco Gauff.

România are trei reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cîrstea aflându-se Jaqueline Cristian, pe 33 (coborâre de cinci locuri), și Gabriela Ruse, pe 71 (coborâre de patru poziții).

Aceleași trei românce sunt în top 100 și la dublu, Sorana Cîrstea pe 79, Gabriela Ruse pe 86 și Jaqueline Cristian pe 93.

Cîrstea ocupă un remarcabil loc 11 în clasamentul WTA Race, care dă participantele la Turneul Campioanelor la finalul sezonului.

Clasamentul WTA la simplu

1. Arina Sabalenka (Belarus) 9.960 puncte

2. Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.705

3. Iga Swiatek (Polonia) 7.273

4. Coco Gauff (SUA) 6.749

5. Jessica Pegula (SUA) 6.286

6. Amanda Anisimova (SUA) 5.958

7 . Elina Svitolina (Ucraina) 4.315

8. Mirra Andreeva (Rusia) 4.181

9. Victoria Mboko (Canada) 3.395

10. Karolina Muchova (Cehia) 3.318

………………………………………………………….

18. Sorana Cîrstea 1.985

33. Jaqueline Cristian 1.382

71. Elena-Gabriela Ruse 928

211. Irina-Camelia Begu 342

235. Miriam Bulgaru 305

286. Elena Ruxandra Bertea 243

290. Anca Todoni 237

Săptămâna viitoare începe cel de-al doilea turneu de mare șlem al anului, cel de la Roland Garros (Paris).