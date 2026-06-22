E oficial. Dan Negru reacționează la informațiile că se va întoarce la vechea sa relație de muncă: „Nu am nicio negociere cu fosta mea iubită”

Vedeta Kanal D a respins scenariul lansat zilele trecute de Denise Rifai.

„Șefii mei or fi intrat la bănuieli văzând zvonul ăsta prin ziare. Nu știu care este sursa lui Denise Rifai când a spus că vom face o emisiune împreună la Antena 1, dar eu, nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena. Ea cu fotbalul, eu cu literele”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Devenit una dintre cele mai importante vedete tv din România ultimilor 30 de ani, supranumit „Regele revelioanelor” pentru audiențele uriașe pe care le făcea în noaptea de Anul Nou, Dan Negru a plecat de la Antena 1 la începutul lui 2022.

Trecuseră 22 de ani de când prezenta show-uri la Antena 1. Înainte, Dan Negru fusese una dintre vedetele TVR.

S-a „transferat la Kanal D, acolo unde prezintă emisiuni de succes precum „Jocul cuvintelor”.