E oficial. Florin Tănase a plecat de la FCSB

Florin Tănase va evolua, începând de astăzi, pentru Omonia Nicosia, multipla campioană a Ciprului, a anunţat FCSB. Jucătorul a semnat un contract valabil două sezoane, scrie News.ro.

Atacantul în vârstă de 31 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat deja contractul cu clubul cipriot.

„Clubul nostru îi mulţumeşte lui Florin pentru contribuţia extraordinară din toţi anii petrecuţi la FCSB, în care a cucerit titlul, Cupa României şi Supercupa României, a marcat 106 goluri în 330 apariţii şi îi urează mult succes în continuare!”, a subliniat FCSB.

Şi Omonia a anunţat transferul lui Tănase, subliniind că acesta va evolua cu numărul 17.

Florin Tănase are 31 de ani, joacă pe postul de mijlocaş ofensiv şi face parte din lotul naţional al ţării sale. A câştigat două campionate ale României cu FCSB şi FC Viitorul, o Cupă a României şi o Supercupă a României cu FCSB, iar de două ori a fost desemnat golgheterul campionatului.



Şi-a petrecut o mare parte a carierei la FCSB (30 de meciuri / 106 goluri / 56 de pase decisive), cu care a jucat şi în UEFA Europa League, iar în România a evoluat, de asemenea, la FC Viitorul (86 de meciuri / 24 de goluri / 14 pase decisive).

A jucat un an în campionatul Arabiei Saudite la Al-Okhdood şi în Emiratele Arabe Unite la Al-Jazira.