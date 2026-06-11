E ultimul Mondial pentru Messi și Ronaldo! Tricourile legendelor din fotbal, în licitație la Artmark

La începutul Campionatului Mondial FIFA 2026, Casa de Licitații A10 by Artmark aduce istoria fotbalului mondial la București, într-un eveniment deosebit, la Palatul Cesianu-Racoviță. Tricouri semnate de Lionel Messi, de pe vremea când juca pentru naționala Argentinei, și Cristiano Ronaldo, purtat pentru naționala Portugaliei, sunt scoase la licitație pentru susținerea înființării primului Muzeu al Istoriei Sportului din județul Prahova.

Pentru milioane de suporteri, actualul Campionat Mondial reprezintă ultima apariție la acest nivel a celor doi titani care au dominat fotbalul mondial timp de aproape două decenii. Astfel, obiectele asociate numelor lor – tricoul cu numărul 7 al echipei naționale a Portugaliei și tricoul cu numărul 10 al echipei naționale a Argentinei (ambele înrămate și cu autografele titularilor) – capătă o valoare istorică și sentimentală tot mai mare, depășind statutul de simplu suvenir sportiv.

Licitația include și loturi dedicate marilor performanțe ale fotbalului românesc, amintind de participările memorabile ale României la FIFA și de generațiile care au adus echipa națională în elita fotbalului internațional. De la generația lui Gheorghe Hagi și performanța istorică de la World Cup 1994, până la alte nume emblematice ale fotbalului românesc, selecția propusă reunește repere esențiale ale memoriei sportive naționale.

Prin componenta caritabilă dedicată strângerii de fonduri pentru înființarea primului Muzeu al Istoriei Sportului din județul Prahova, evenimentul Artmark urmărește conservarea și valorificarea patrimoniului sportiv românesc, pentru ca performanțele marilor campioni să poată fi cunoscute și de generațiile viitoare.

Expoziția „FIFA World Cup Memorabilia” este disponibilă la Palatul Cesianu-Racoviță până la data Licitației de Sport de la Artmark, 19 iunie (ora 12:00). Precum se obișnuiește pentru toate expozițiile casei, intrarea este liberă, zilnic (de luni până duminică), de la 10:00 la 20:00. Pot participa la licitație toți cei care au cont activ de colecționar pe site-ul artmark.ro, cont ce poate fi realizat în câțiva pași simpli, prin completarea unui formular online.

Articol susţinut de A10 by Artmark