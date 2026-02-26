Echipa exclusă de Ioan Ovidiu Sabău din lupta pentru titlu: „Parcă îi lipsește ceva”

Ioan Ovidiu Sabău, fost antrenor al echipei Universitatea Cluj, a vorbit despre Rapid București, formație care va evolua în play-off-ul SuperLigii.

După 28 de etape din sezonul regular, gruparea giuleșteană ocupă locul 3, cu 52 de puncte, la fel ca Dinamo (locul 2) și la patru lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.

„Nu ştiu, parcă îi lipseşte ceva, parcă încă mai are nevoie de timp. Are un antrenor foarte bun, foarte serios şi foarte echilibrat, foarte bine pregătit, parcă la lot cineva lipseşte, la nivel de jucători.

Trece de la jocuri bune la jocuri mai puţin bune, poate nu îi văd eu în moment de faţă, pot să greşesc. Pot să îşi revină, este o presiune foarte mare acolo, îi obligă ce înseamnă clubul, ce înseamnă suporterii”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, citat de orangesport.ro.

În ultimele etape din sezonul regular al SuperLigii, Rapid le va întâlni pe Unirea Slobozia (deplasare) și Universitatea Craiova (acasă).