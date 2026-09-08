Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga. Dinamovistul care a impresionat în derby-ul cu FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul celei mai recente runde din SuperLigă, echipa ideală și antrenorul etapei.

Iată cum arată cel mai bun „11” al etapei a 8-a, publicat de site-ul LPF:

PORTAR

Lukáš Zima (Petrolul Ploiești) – Imperial în poarta Petrolului! Are un rol foarte important în tot parcursul formidabil pe care-l realizează prahovenii.

FUNDAŞI

Mark Țuțu (Petrolul Ploiești) – Și-a trecut în cont primul gol în principala competiție internă.

Martín Pascual (Dinamo) – A fost eroul derby-ului! A marcat și a făcut un joc perfect în defensivă.

Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – Din nou, fundașul giuleștenilor a fost decisiv, golul reușit de el în prelungiri fiind unul de trei puncte.

Andrea Padula (UTA Arad) – A înscris pentru întâia oară în Superligă.

MIJLOCAŞI

Alin Roman (UTA Arad) – Dirijorul arădenilor din teren a contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive.

Sōta Mino (UTA Arad) – O prestație consistentă. A marcat și un gol, primul din contul său în sezonul curent.

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – Se află într-o vizibilă creștere de formă, fiind tot mai prezent în jocul echipei. A oferit două pase decisive.

ATACANŢI

Zoran Mitrov (FC Botoșani) – Gol și două pase decisive. Un jucător cu o tehnică peste media campionatului.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – Atacantul care a făcut diferența pentru olteni în multe dintre meciurile din sezonul trecut a punctat de două ori, ambele goluri scoțându-i în evidență calitățile de vârf veritabil.

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – Meciul perfect! A reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă în doar 40 de minute în care s-a aflat pe teren.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – A folosit excelent pauza dintre reprize, echipa arătând formidabil în partea secundă, când a marcat toate cele patru goluri.