Economia lucrurilor care nu funcționează

Un tren de călători circulă, în medie, în România, cu 45 kilometri pe oră. Nu e viteza dintr-o zonă montană sau dintr-un tronson în reparații, ci media națională, calculată pe tot sistemul feroviar. E cu puțin mai rapid decât un biciclist bun, și mai lent decât acum câțiva ani.

Institutul Național de Statistică nu publică un „cost al încetinelii” și nici Ministerul Transporturilor nu ține o contabilitate a orelor pierdute de călători. Și totuși costul există și e la fel de real ca orice cifră din PIB, doar că nimeni nu-l adună.

Aceasta e, de fapt, limita fundamentală a contabilității naționale: e construită să numere ce se produce, nu ce se scurge pe lângă. Un PIB în creștere poate ascunde perfect o economie care funcționează la jumătate din capacitate, pentru că pierderile prin disfuncție nu apar niciunde ca linie separată. Sunt absorbite, tăcut, într-o scădere de productivitate, în investițiile care nu se mai fac, în orele de muncă transformate în ore de așteptare.

Patru cazuri românești, alese exact pentru că sunt banale, cotidiene, ne-editorializate, arată cum se calculează, de fapt, acest cost invizibil.

Trenul care nu ajunge la timp

Între august 2017 și noiembrie 2025, în cele 30 de stații monitorizate de CFR, trenurile au acumulat peste 7,9 milioane de minute de întârziere – echivalentul a peste 15 ani, cumulați, de așteptare.

Costul acestei încetineli nu e abstract. Fiecare oră de întârziere e o oră de muncă neefectuată, timp care, la un salariu mediu net de aproximativ 34 de lei pe oră (calculat din salariul mediu net de circa 5.700 lei/lună, raportat la 168 de ore lucrătoare), se traduce direct în valoare economică nerealizată.

Nu există o cifră oficială agregată la nivel național, dar mecanismul e limpede: un sistem feroviar care circulă la jumătate din viteza posibilă nu doar că transportă mai puțini oameni, ci scoate din circuitul economic productiv exact orele pe care le-ar fi putut folosi altfel.

Autostrada care nu se termină

Autostrada Sibiu–Pitești are 122 de kilometri, împărțiți pe cinci loturi, și a fost gândită ca prioritatea zero a infrastructurii românești – legătura montană dintre Ardeal și Muntenia, care ar scurta cu ore un drum resimțit de milioane de călători și de o bună parte din marfa rutieră a țării.

Șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești, februarie 2026. Foto: Ramona Dincă / Agerpres

Primul tronson s-a deschis în decembrie 2022. Al cincilea, în iunie 2025. În august 2026 ar urma deschiderea Secțiunii 4 (Tigveni–Curtea de Argeș), dacă ritmul se menține. Apoi, în 2028 e termenul pentru finalizarea Secțiunilor 2 și 3 (tronsonul montan cel mai dificil, cu tuneluri și viaducte), iar finalizarea integrală e prevăzută înainte de 2030, conform estimărilor Curții Europene de Conturi, dar cu incertitudini legate de ritmul lucrărilor pe sectoarele montane.

Costul acestei jumătăți de autostradă nu se vede în niciun raport de execuție bugetară. Se vede în deciziile de investiție care nu se mai iau: o fabrică care alege să deschidă o subsidiară în Polonia sau Ungaria în locul Vâlcei sau Argeșului o face, printre altele, pentru că timpul de transport rămâne incert cu un deceniu mai mult decât ar trebui. Acesta e costul de oportunitate pur. Nu apare în nicio statistică pentru că, prin definiție, e investiția care nu s-a mai întâmplat.

Rețeaua care pică

Durata medie a întreruperilor de curent per client a ajuns, în 2025, la 236 de minute pe an, în creștere față de anul precedent. Rețeaua electrică românească are o vechime medie de peste 30 de ani, iar prețul final al energiei aproape s-a dublat din 2020 până în 2026.

Costul disfuncției aici nu e doar timpul fără curent. E prima de asigurare pe care fiecare afacere serioasă o plătește permanent, indiferent dacă se produce sau nu o pană. Un magazin, o fermă cu instalații frigorifice sau un centru de date instalează generatoare de rezervă nu pentru ziua în care curentul chiar cade, ci pentru toate zilele de dinainte, în care riscul există și trebuie asigurat. E, mecanic, aceeași logică prin care o companie de asigurări calculează o primă: costul nu e evenimentul, e probabilitatea lui, plătită în avans.

Orașul care nu se poate traversa

În 2025, un șofer bucureștean a pierdut, în medie, 171 de ore la volan din cauza blocajelor în trafic, cu 15% mai mult decât în 2024. Capitala e pe locul doi în Europa la cel mai dificil trafic, după Bruxelles. Nivelul de congestie a atins 62,5%, iar un studiu independent estimează pierderea la aproximativ 12 zile pe an, calculate prin timpul de deplasare în exces față de o rută liberă.

Trafic auto în București. Foto: Cateyeperspective | Dreamstime

Aici calculul e cel mai direct: 171 de ore, la 34 de lei pe oră, înseamnă aproximativ 5.800 de lei pe an – practic un salariu mediu net lunar întreg, ars în trafic, de fiecare șofer bucureștean, în fiecare an. Nu e o taxă votată de nimeni, nu apare pe niciun stat de plată, dar efectul asupra bugetului personal e identic cu al unei taxe. Iar cauza nu e lipsa de mașini sau de bani, ci decenii de urbanism reactiv, artere gândite pentru un oraș de jumătate din dimensiunea actuală, fără o rețea de metrou sau tramvai care să absoarbă diferența.

Ce arată, la un loc, cele patru cazuri

Niciunul dintre aceste patru sisteme nu e, tehnic, prăbușit. Trenurile circulă, autostrada se construiește, curentul revine, orașul funcționează cumva. Exact în acest „cumva” stă costul cel mai mare și cel mai greu de măsurat: economiile nu sunt sărăcite doar de colapsuri spectaculoase, ci de așteptări permanente și costisitoare, pe care nimeni nu are motiv politic s-o declare drept eșec. Pentru că nu e un eșec clar, e o stare de echilibru degradat, suficient de funcțională cât să nu declanșeze o criză, suficient de disfuncțională cât să coste, tăcut, un procent din PIB pe care nimeni nu-l calculează oficial.

Poate de-asta subiectul acesta merită tratat serios: fiindcă statisticile economice, construite să numere ce se adună, sunt structural oarbe la scăderi. Iar o țară care vrea să știe cât de bogată e ar trebui, la fel de atent, să calculeze cât de mult pierde prin lucrurile care aproape funcționează.