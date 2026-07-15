Economia românească va avansa cu doar 0,2% în 2026, crede o mare bancă locală, care mizează pe extinderea fizică, nu doar pe digitalizare

Potrivit estimărilor UniCredit, economia românească va avansa cu doar 0,2% în 2026, înainte de o revenire la 2,3% în 2027. Alături de Slovacia, România este singura economie din eșantionul analizat care va crește sub media regională pe termen scurt, iar explicația oferită de bancă este directă: măsurile de consolidare fiscală lovesc activitatea economică mai puternic decât în restul regiunii.

Contrastul cu vecinii este semnificativ. Polonia rămâne motorul regiunii, cu o creștere estimată de 3,0% atât în 2026, cât și în 2027, susținută de o cerere internă robustă. Bulgaria este văzută crescând cu 2,9% în 2026, iar Serbia accelerează de la 2,9% la 3,5% în 2027. Chiar și Ungaria, cu o redresare descrisă drept „graduală”, este creditată cu un avans de 1,3% în 2026 — de șase ori mai mult decât România.

Mihaela Lupu (stânga)-CEO UniCredit Bank România și Antoaneta Curtean(dreapta), , vicepreședinte executiv Retail al UniCredit Bank

Pe partea de inflație, raportul păstrează un ton mai încurajator pentru România: UniCredit anticipează o scădere amplă a inflației începând de la jumătatea acestui an, pe fondul epuizării șocurilor inflaționiste din 2025, urmată de o temperare suplimentară a presiunilor în a doua parte a lui 2027, pe măsură ce efectele șocului energetic se disipează și cererea de consum se răcește.

Banca a anunțat lansarea în România a Prime, o linie de servicii bancare premium

Banca a anunțat lansarea în România a Prime, o linie de servicii bancare premium construită în jurul unui bancher dedicat și a interacțiunii umane directe- inclusiv printr-o sucursală nouă, cu birouri Prime dedicate, deschisă chiar în centrul Bucureștiului.

„Când toți vor doar digitalizare, strategia noastră este să păstrăm contactul uman. Digitalizarea ne ajută, ne face viața mai ușoară, dar vrem să menținem interacțiunea umană cu colegii noștri și disponibilitatea de a fi acolo. Să fim alături de clienți cu consiliere, înainte de a fi digitali”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank, la inaugurarea sucursalei Dorobanți.

În timp ce majoritatea băncilor reduc numărul sucursalelor și mută tot mai multe operațiuni în mediul digital, UniCredit mizează pe extinderea prezenței fizice pentru segmentul de clienți cu venituri și averi ridicate.

„De multe ori, multe conversații azi încep cu un robot. Unde suni, răspunde un robot. Noi vrem să arătăm că unde sunați, răspunde un om adevărat, care vă așteaptă în sucursala noastră“, a spus vicepreședintele executiv Retail al UniCredit Bank, Antoaneta Curteanu.

Explicația oficială a băncii, susținută la inaugurare, a fost aceea că, spre deosebire de trendul general de digitalizare completă a sectorului bancar, UniCredit mizează pe menținerea contactului uman pentru segmentul de clienți cu venituri și averi ridicate.

Lansarea Prime by UniCredit este susținută prin dezvoltarea unei infrastructuri dedicate în cadrul sucursalelor băncii.

„Prin Prime, ne propunem să oferim mai mult decât produse și servicii financiare. Construim o experiență în care expertiza unui bancher dedicat, accesul rapid la servicii și beneficiile relevante pentru stilul de viață al clienților se reunesc într-o soluție completă. Prime by UniCredit înseamnă atenție, încredere și o experiență bancară construită în jurul nevoilor și obiectivelor financiare ale clienților, pentru o relație de lungă durată.” a mai declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.