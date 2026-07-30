Economia SUA intră în zona de turbulențe și resimte costul războiului din Orientul Mijlociu

Economia SUA a crescut cu o rată anualizată de doar 1,5% în al doilea trimestru al anului 2026, sub așteptările Wall Street de 2%, încetinind considerabil pe măsură ce războiul din Iran continuă, scrie Financial Times.

Cifra publicată joi de Biroul de Analiză Economică a fost în scădere față de rata de creștere de 2,1% din primele trei luni ale anului și nu a atins cifra de 2% prognozată într-un sondaj Bloomberg realizat în rândul economiștilor.

PIB-ul SUA a fost afectat de scăderea cheltuielilor guvernamentale și de încetinirea exporturilor și investițiilor, a precizat BEA. Această creștere a fost compensată ușor de o accelerare a cheltuielilor de consum.

Cifrele vin în contextul în care războiul de cinci luni al lui Donald Trump în Orientul Mijlociu continuă să afecteze activitatea economică globală.

Consumatorii americani au continuat să cheltuiască chiar dacă sunt presați de prețurile mai mari la pompă, stimulate de perturbările infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu.

Cheltuielile pentru consumul personal au crescut cu 2,1% în trimestrul precedent, față de 0,4% în trimestrul precedent.

Economiștii au fost optimiști în ceea ce privește încetinirea, argumentând că creșterea cheltuielilor de consum indică o economie care a rămasrobustă.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie și dolarul au crescut ușor în urma raportului, însă reacția pieței la date a fost în mare parte moderată.

Cifrele de joi au arătat că investițiile substanțiale ale companiilor de tehnologie care construiesc infrastructură de inteligență artificială, ce contribuiseră la stimularea creșterii la începutul anului, au încetinit ușor, rata de creștere a investițiilor private interne scăzând de la 1,4% la 0,5%.

Exporturile au încetinit, iar cheltuielile guvernamentale au scăzut drastic, deoarece Washingtonul a vândut din Rezerva Strategică de Petrol a SUA.

Cifrele au apărut la o zi după ce Rezerva Federală menținut ratele dobânzilor, stârnind îngrijorări că banca centrală nu va putea controla șocul inflaționist al războiului.