Edi Iordănescu explică de ce nu se mai vede la FCSB: „Dacă pleci după 8 victorii şi un egal, mai mult nu ştiu ce să fac”

Edi Iordănescu a fost unul dintre antrenorii vehiculați pentru preluarea FCSB după despărțirea de Marius Baciu, însă acesta a explicat că nu își dorește să mai revină la echipa roș-albastră în condițiile actuale.

Antrenorul, care a pregătit FCSB în perioada august-noiembrie 2021, a făcut referire la bilanțul său de atunci: opt victorii, două remize și o înfrângere. Iordănescu a plecat de la echipă după ce a fost nemulțumit de implicarea lui Gigi Becali în deciziile tehnice.

„Referitor la FCSB nu a fost nimic, a fost o glumă între mine şi patronul clubului, făcută de el într-un moment în care ne-am întâlnit, nimic mai mult, nu s-a pus problema să vin la FCSB, va avea de azi un nou antrenor (n.r. – Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial). FCSB are drumul ei, eu îl am pe al meu.

Niciodată nu mi-a plăcut să fiu categoric, dar dacă mă întrebi în acest moment feeling-ul meu este că am fost acolo, am dat o şansă unei provocări, după mai multe propuneri de-a lungul timpului, au fost 4-5 variante înainte.

Într-un final am fost sensibilizat, să zic aşa, între ghilimele, şi am dat curs unei oferte. Dar dacă pleci după 8 victorii şi un egal, mai mult nu ştiu ce să fac, să revin şi să fac 9 victorii din 9, probabil îmi e imposibil. Dacă nici rezultatele nu au contat pentru o bună colaborare, înseamnă că nu mă pot desfăşura acolo.

Am respect foarte mult pentru oamenii de succes, care fac bani în viaţă, care investesc în fotbal şi în sport, este domeniul unde şi eu activez, fiecare are dreptul să decidă ce vrea pe banii lui. Vorbesc la general, nu de FCSB.

Dar în acelaşi timp îmi fac şi eu meseria cum cred de cuviinţă. Cum cred că pot fi mai eficient, iar eu sunt eficient când latura tehnică îmi aparţine în exclusivitate, la fel şi deciziile. Mai departe analizaţi voi, dacă mă mai puteţi vedea acolo sau nu”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.

De-a lungul carierei, Edi Iordănescu a mai antrenat formații precum ASA Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și Legia Varșovia. În perioada 2022-2024, acesta a ocupat funcția de selecționer al echipei naționale a României.