Eficiența, principalul avantaj al inteligenței artificiale pentru aproape 31% dintre respondenți | Studiu Storia

50,9% dintre profesioniștii care folosesc inteligența artificială (AI) spun că au economisit timp considerabil

44,8% dintre proprietarii privați ar folosi un instrument AI pentru crearea anunțului

44,8% dintre cumpărători și chiriași spun că un rezumat realizat cu ajutorul AI i-ar ajuta să decidă rapid dacă o proprietate merită o vizionare

În evaluarea impactului asupra încrederii, informațiile despre zonă sau cartier adăugate cu ajutorul AI obțin cea mai mare medie: 3,2 din 5

Potrivit unui chestionar realizat de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT, aproape 77% dintre respondenți folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială cel puțin ocazional: 30,7% le utilizează zilnic, iar 46% apelează la acestea atunci când au nevoie de ajutor pentru o sarcină specifică. Chestionarul, desfășurat în rândul profesioniștilor imobiliari, proprietarilor privați și persoanelor aflate în căutarea unei locuințe, analizează modul în care este utilizată inteligența artificială și impactul acesteia asupra diferitelor etape ale procesului imobiliar.

Întrebați cât de des utilizează în viața de zi cu zi instrumente bazate pe inteligență artificială (AI), precum ChatGPT, Gemini, Canva AI, servicii de traducere automată sau asistenți vocali, 46% dintre respondenți au declarat că apelează la acestea ocazional, pentru acțiuni specifice. Totodată, 30,7% folosesc zilnic astfel de instrumente, în timp ce 23,3% le utilizează foarte rar sau deloc. În ceea ce privește scopul utilizării, 28,3% dintre respondenți declară că folosesc instrumentele bazate pe inteligență artificială exclusiv în plan personal, de exemplu pentru cumpărături, planificarea timpului liber sau explorarea unor subiecte de interes. Alți 17% le utilizează în egală măsură pentru sarcini personale și profesionale, iar 16% apelează la acestea mai ales în scop personal și, într-o măsură mai redusă, la locul de muncă. În același timp, 7,9% dintre respondenți declară că folosesc AI predominant în scop profesional.

Întrebați cum reacționează atunci când o platformă pe care o utilizează introduce funcționalități bazate pe inteligență artificială, respondenții au oferit răspunsuri diverse. Astfel, 36% privesc aceste funcționalități cu scepticism și preferă metodele clasice sau verificarea realizată de oameni. În același timp, 35,1% dintre respondenți adoptă o abordare pragmatică și le utilizează doar dacă observă un beneficiu imediat, iar 28,9% se declară entuziasmați și sunt interesați să descopere în ce măsură noile funcționalități le pot simplifica activitățile.

Pentru 30,9% dintre respondenți, principalul avantaj al inteligenței artificiale este economisirea timpului prin automatizarea sarcinilor repetitive. Alte avantaje menționate sunt: capacitatea de a sintetiza rapid volume mari de informații (19,3%), adaptarea soluțiilor la preferințele individuale (18,5%), urmate de accesul instantaneu la suport și informații, indicat de 16,1% dintre respondenți. 8% dintre respondenți apreciază inteligența artificială pentru capacitatea de a organiza mai eficient datele și informațiile, iar 7,2% pentru ajutorul oferit în generarea de idei și conținut.

„Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, iar noi ne-am dorit să înțelegem ce rol poate avea în procesul imobiliar. Rezultatele arată că beneficiile sale pot fi resimțite în fiecare etapă: profesioniștii pot economisi timp, proprietarii pot crea mai ușor anunțuri clare și complete, iar cei care caută o locuință pot compara și evalua mai rapid proprietățile. Pornind de la nevoile din piață, pe Storia am integrat deja soluții AI concrete: completarea automată a parametrilor din anunțuri pentru o vizibilitate crescută în căutări și Asistentul Virtual, care oferă răspunsuri în timp real, în limba română, despre performanța portofoliului profesioniștilor de pe platformă. În același timp, tehnologia completează expertiza, experiența și capacitatea de decizie a oamenilor implicați în acest proces. Indiferent de instrumentele folosite, încrederea rămâne esențială, iar anunțurile trebuie să reflecte cât mai fidel realitatea. Valoarea acestor instrumente stă în posibilitatea de a simplifica anumite etape și de a oferi informații relevante, păstrând contribuția umană în centrul experienței imobiliare”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare

Utilizarea AI în activitatea profesioniștilor imobiliari

În ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în activitatea profesională imobiliară, aproape jumătate dintre cei care au răspuns la această întrebare folosesc astfel de instrumente pentru generarea de texte, precum descrieri de anunțuri sau e-mailuri (49,5%). Alți 16,5% le utilizează pentru analiza datelor și a competiției, iar 7,8% pentru editarea foto-video. În schimb, 22,3% declară că nu folosesc inteligența artificială în activitatea profesională, iar 3,9% o utilizează în alte tipuri de activități. Storia a integrat deja soluții bazate pe AI dedicate profesioniștilor imobiliari. Completarea automată a parametrilor identifică în textul anunțului informații precum etajul, tipul de încălzire sau existența balconului și le completează în câmpurile dedicate, contribuind astfel la o mai bună vizibilitate în căutările filtrate. Pe lângă multe alte opțiuni utile, Asistentul Virtual Storia oferă în timp real date despre performanța portofoliului și a anunțurilor profesioniștilor, astfel încât să identifice mai rapid oportunitățile de optimizare.

Dintre respondenții care folosesc deja inteligența artificială și au evaluat efectele acesteia asupra propriei activități, 50,9% declară că au economisit timp considerabil, iar 13,4% au observat o conversie mai bună, concretizată prin mai multe lead-uri sau contactări. În același timp, 35,7% spun că nu au remarcat încă o diferență vizibilă în performanță.

În rândul agenților și dezvoltatorilor, 45,1% consideră că integrarea inteligenței artificiale pe platformele imobiliare din România este foarte utilă și indică un progres real. Alți 38,1% apreciază că aceste funcții sunt încă la început de drum și au, în prezent, posibilități limitate, în timp ce 16,8% consideră că nu aduc valoare activității lor.

Atunci când adaugă un anunț nou pe platformă, 39,6% dintre profesioniști și-ar dori în primul rând un asistent care să redacteze o descriere profesională pornind de la câteva cuvinte-cheie. O „notă de calitate” a anunțului, însoțită de recomandări înainte de publicare, ar fi utilă pentru 25,5%, în timp ce 17,9% ar prefera sugestii automate privind pachetele de promovare, iar 17% ar opta pentru îmbunătățirea automată a fotografiilor. De asemenea, un sistem care să analizeze anunțul înainte de publicare și să ofere o notă de calitate, împreună cu recomandări de îmbunătățire, ar fi considerat foarte util de 52,3% dintre respondenții din segmentul profesional. Completarea cât mai detaliată a anunțurilor poate contribui la obținerea distincțiilor Ad Quality Leader sau Ad Quality Leader Pro, prin care Storia evidențiază, direct în paginile proprietăților, ofertele complete și bine realizate.

Nevoile proprietarilor care publică anunțuri imobiliare

Principalele dificultăți întâmpinate de proprietarii privați atunci când publică singuri un anunț sunt redactarea unei descrieri atractive și corecte, menționată de 29,4%, și stabilirea prețului potrivit de pornire, indicată de 28,8%. Selecția și editarea fotografiilor și alegerea pachetului de promovare potrivit sunt menționate, fiecare, de 14,4% dintre respondenți, iar 13% întâmpină dificultăți în completarea detaliilor tehnice și a câmpurilor obligatorii.

În ceea ce privește un instrument AI care să îi ajute să creeze anunțul de la zero, 44,8% dintre proprietarii privați s-ar declara foarte deschiși să îl folosească, deoarece le-ar economisi timp și ar simplifica procesul. Alți 29,7% l-ar utiliza ca sursă de inspirație, dar ar modifica ulterior textul sau fotografiile, în timp ce 25,5% ar prefera să realizeze anunțul integral manual.

Înainte de publicarea anunțului, 42,4% dintre proprietari ar considera cel mai util un asistent AI care să transforme o listă de dotări într-o descriere completă și atractivă. O proporție apropiată, de 40,4%, ar prefera un instrument care să analizeze anunțul și să ofere o notă de calitate, însoțită de recomandări de îmbunătățire. Editorul foto automat ar reprezenta opțiunea principală pentru 17,2% dintre respondenți.

Așteptările cumpărătorilor și chiriașilor

Pentru 55,9% dintre cumpărătorii și chiriașii care au răspuns, principala dificultate în găsirea locuinței potrivite este faptul că rezultatele căutării nu corespund întotdeauna preferințelor lor. Alți 24,2% consideră dificilă compararea proprietăților, iar 19,9% spun că trebuie să parcurgă descrieri lungi pentru a identifica informațiile relevante.

Utilizarea AI pentru optimizarea anunțurilor sau a platformei ar inspira mai multă încredere pentru 36,1% dintre cumpărătorii și chiriașii respondenți, deoarece ar sugera o platformă modernă și bine organizată. Pentru 29,9% nu ar produce nicio diferență, iar 34% ar avea mai puțină încredere, din preocuparea că informațiile ar putea fi prezentate într-o formă artificial îmbunătățită. Un rezumat realizat cu ajutorul AI, care să prezinte avantajele și dezavantajele unei proprietăți, i-ar ajuta pe 44,8% dintre cumpărători și chiriași să decidă rapid dacă merită să programeze o vizionare. Alți 27,2% l-ar considera util doar dacă ar avea garanția că nu sunt omise detalii negative importante, în timp ce 28% ar prefera să analizeze singuri toate informațiile.

În general, evaluările cumpărătorilor și chiriașilor privind încrederea în utilizarea inteligenței artificiale în anunțurile imobiliare se concentrează în jurul valorii neutre de 3, pe o scară de la 1 la 5. Informațiile despre zonă sau cartier adăugate cu ajutorul AI înregistrează cea mai ridicată medie, de 3,2, în timp ce fotografiile îmbunătățite cu AI au cea mai redusă medie, de 2,6.

Chestionarul a fost publicat online, pe Storia și OLX Imobiliare, în perioada 4 iunie – 4 iulie 2026 și a reunit răspunsurile a 3.007 de participanți, la nivel național, din rândul profesioniștilor imobiliari, proprietarilor privați și persoanelor aflate în căutarea unei locuințe.

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Despre Storia

Storia e cea mai vizitată platformă imobiliară din România conform BRAT și își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 110.000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.

🏘️ Articol susținut de Storia 🏘️