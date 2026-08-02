Elina Brotherus, explorator foto al istoriei artei, autobiografiei și patrimoniului arhitectural

Elina Brotherus, artistă foto și video finlandeză recunoscută la nivel internațional, își bazează practica pe explorarea istoriei artei, a autobiografiei, prezenței, jocului și patrimoniului arhitectural, printr-o reinterpretare feministă.

Locuiește și lucrează în Helsinki (Finlanda) și în Avallon (Franța), iar în prezent ea reinterpretează evenimentele comunității artistice Fluxus și alte instrucțiuni scrise pentru arta orientată spre performance din anii 1950 – 1970.

Seriile ei timpurii dedicate experiențelor subiective au făcut loc unor lucrări care abordează figura umană și peisajul, precum și relația dintre artist și model. O altă temă recentă este arhitectura: Brotherus realizează fotografii în case private proiectate de arhitecți renumiți, interpretând rolurile unor personaje imaginare. Prezența ei liniștită insuflă viață acestor spații emblematice ale patrimoniului arhitectural.

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