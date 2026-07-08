Elveția a bătut Columbia, iar Argentina a recuperat în fața Egiptului după ce a fost condusă cu 2-0

Argentina a reușit o revenire senzațională marți seară în optimile Cupei Mondiale la fotbal, după ce a era condusă cu 2-0 de Egipt când mai erau doar puțin peste zece minute din meci.

Căpitanul Leo Messi și trupa sa vor juca pentru un loc în semifinale cu Elveția, care a trecut de Columbia la lovituri de departajare, după un meci fără goluri.

O revenire a Argentinei orchestrată de Messi

Lionel Messi a inspirat Argentina să realizeze o remarcabilă revenire la Cupa Mondială, echipa reușind să întoarcă un scor de 0-2 și să învingă Egiptul cu 3-2 într-un meci dramatic din optimile de finală, disputat marți seară.

Campioana en titre se afla în dezavantaj cu 2-0 și la 11 minute de o înfrângere șocantă, dar golurile marcate de Cristian Romero, Messi și – în minutul 2 al prelungirilor – de Enzo Fernandez le-au asigurat rămânerea în competiție.

Egiptul fusese la un pas de una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale, după ce Yasser Ibrahim și Mostafa Zico au marcat goluri superbe, câte unul în fiecare repriză, iar Messi ratase un penalty în debutul meciului.

Totuși, nord-africanii s-au prăbușit în ultimele minute, în timp ce Messi, în vârstă de 39 de ani, al cărui record de goluri la Cupa Mondială a ajuns acum la 21, a orchestrat revenirea dramatică a Argentinei.

Căpitanul Argentinei a centrat mingea din care Romero a marcat cu capul, declanșând revenirea în minutul 79, iar patru minute mai târziu, Messi a înscris golul egalizator, după ce rezervele Lautaro Martinez și Gonzalo Montiel au avut amândoi intervenții decisive pentru a ține mingea departe de apărătorii egipteni.

Golul victoriei a venit în urma unui contraatac, când Lautaro Martinez a centrat din dreapta, iar Fernandez a deviat cu capul la colțul îndepărtat, depășindu-l pe portarul Mostafa Shoubir.

„Așteptam acest gol de trei ani. Avem un grup fenomenal, care nu renunță niciodată”, a spus Fernandez.

Elveția a trecut de Columbia la penaltiuri

Elvețianul Ruben Vargas a transformat lovitura de pedeapsă decisivă, asigurând victoria Elveției cu 4-3 în fața Columbiei la loviturile de departajare, după 120 de minute fără goluri, calificând astfel Elveția în primul său sfert de finală la Cupa Mondială după 1954 și asigurându-i astfel o confruntare cu Argentina.

Soarta loviturilor de departajare s-a înclinat în favoarea Elveției când portarul Gregor Kobel a apărat lovitura de la 11 metri a lui Cucho Hernandez, după ce Davinson Sanchez lovise mai devreme bara transversală pentru Columbia.

Deși și Manuel Akanji a ratat pentru Elveția, trăgând peste bară, Vargas nu a greșit, transformând lovitura decisivă în colțul de jos al porții.

„Mi-e foarte greu să realizez ce am reușit astăzi”, a declarat Vargas.

„Sunt recunoscător pentru acest moment. A fost un meci extraordinar pentru mine. Timp de 120 de minute am dat totul pe teren. Ne-am confruntat cu un adversar puternic, dar acum am scris istorie… A fost incredibil că am putut marca lovitura de pedeapsă decisivă.”

A fost o dezamăgire cruntă pentru Columbia, care încerca să ajungă în sferturile de finală pentru a doua oară în istoria sa, după ce reușise acest lucru anterior la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia.

Cea mai bună ocazie a primei reprize a venit în minutul 21, când mijlocașul columbian Gustavo Puerta a tras cu efect spre colțul lung, obligându-l pe Kobel să efectueze o paradă superbă, aruncându-se în stânga.

Elveția a răspuns câteva momente mai târziu, dar portarul columbian Camilo Vargas a respins șutul lui Fabian Rieder din unghi închis.

Extrema elvețiană Dan Ndoye a fost la un pas de a marca golul victoriei în minutul 91, după o cursă inteligentă, dar șutul său a fost respins de portar.

În prelungiri, fundașul central columbian Jhon Lucumi a fost la doar câteva centimetri de a deschide scorul, ridicându-se nemarcat la o lovitură de colț, dar lovitura sa de cap s-a a luat la țintă transversală. Această ocazie ratată la mustață a declanșat o perioadă frenetică, în care ambele echipe au atacat în căutarea golului victoriei.