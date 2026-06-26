Emilia Dumitrescu, partener Deloitte, numită Managing Director al Deloitte Technology Delivery Center

Deloitte Technology Delivery Center anunță numirea Emiliei Dumitrescu în rolul de Managing Director, începând din iunie 2026. Aceasta a fost promovată partener Deloitte și preia rolul de la Marcus Williamson, Partener, Deloitte UK, care și-a încheiat mandatul de trei ani și jumătate. Centrul de tehnologie al Deloitte aniversează zece ani de activitate în România și oferă servicii IT clienților din regiunea EMEA și din alte piețe, cu accent pe transformarea digitală susținută de inteligență artificială.

Cu o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul datelor, analizei de date și operațiunile centrelor de furnizare a serviciilor, Emilia Dumitrescu face parte din echipa centrului încă de la lansarea acestuia în România, în 2016. Înainte să preia conducerea centrului, a ocupat rolul de director, coordonând echipele Customer și Engineering, AI & Data. Ea îmbină experiența solidă dobândită în relația cu clienții și o bună cunoaștere a domeniul datelor și analizei datelor cu implicarea în dezvoltarea principalelor arii ale centrului, inclusiv în modelele de implementare a proiectelor, creșterea eficienței operaționale, retenția angajaților și dezvoltarea competențelor în cadrul echipelor multidisciplinare de tehnologie.

„Sunt onorată și încântată să preiau conducerea Deloitte Technology Delivery Center într-un moment atât important, la aniversarea a zece ani de activitate în România. Acest moment de referință reflectă dedicarea colegilor mei și încrederea pe care clienții o au în ceea ce am construit împreună. În continuare, vom investi în dezvoltarea echipelor noastre și vom accelera adoptarea soluțiilor bazate pe inteligența artificială și a tehnologiilor inovatoare, consolidând rolul centrului în cadrul ecosistemului Deloitte și contribuind la crearea de valoare durabilă pentru clienți și comunități”, a declarat Emilia Dumitrescu, Partener și Managing Director al Deloitte Technology Delivery Center.

În noul său rol, Emilia Dumitrescu va conduce centrul alături de o echipă cu experiență, care acoperă principalele arii de servicii ale Deloitte Technology Delivery Center, formată din Alina Chițu (Enterprise Technology and Performance și Finance Transformation), Andrei-Daniel Ionescu (Engineering, AI & Data și Human Capital) și Bogdan Ungureanu (Customer).

„Colaborarea cu echipa Deloitte Technology Delivery Center a marcat o etapă importantă și cu valoroasă în parcursul meu profesional. Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună în ultimul deceniu. Numirea Emiliei marchează începutul unei noi etape importante și am încredere că, alături de echipa de conducere și de specialiștii centrului, va consolida rolul acestuia în cadrul rețelei globale de centre de tehnologie”, a declarat Marcus Williamson, Partener, Deloitte UK, și fost Managing Director al Deloitte Technology Delivery Center.

Deloitte Technology Delivery Center furnizează servicii IT pentru clienții firmelor membre Deloitte din Europa, SUA, Orientul Mijlociu și Africa. Cu peste 1.000 de profesioniști de top care susțin transformarea digitală pentru clienți, acesta face parte dintr-o rețea globală integrată de centre specializate în servicii de tehnologie. Metodele de lucru, alături de diversitatea și complexitatea competențelor, precum și experiența echipelor fac din Deloitte Technology Delivery Center un furnizor distinct de soluții, servicii și proiecte care, în mod tradițional, ar fi fost gestionate în proximitatea clientului (onshore).

Centrul acoperă o gamă largă de servicii, inclusiv Engineering, AI & Data, Customer, Enterprise Technology & Performance, Finance Transformation și Human Capital, asigurând implementarea integrală a unor proiecte complexe de transformare.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

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Articol susținut de Deloitte România