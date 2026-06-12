Emiratele Arabe Unite au acceptat să deblocheze miliarde de dolari pentru Iran. Ce prevede acordul negociat între cele două state

Emiratele Arabe Unite au acceptat să deblocheze miliarde de dolari pentru Iran, au declarat patru surse pentru Reuters, într-o schimbare de strategie survenită după săptămâni de atacuri iraniene asupra bogatului stat din Golf în timpul războiului dintre SUA, Israel și Republica Islamică.

Informația apare în etapa finală a unor negocieri mai ample dintre Teheran și Washington privind încheierea conflictului. Potrivit diplomaților, discuțiile includ și deblocarea unor venituri din petrol ale Iranului, în valoare de zeci de miliarde de dolari, blocate în bănci străine din cauza sancțiunilor americane. Două surse din regiune au declarat pentru Reuters că Emiratele Arabe Unite au fost de acord să elibereze în total 10 miliarde de dolari, dintre care peste 3 miliarde au fost deja transferate.

Alte două surse familiarizate cu înțelegerea au susținut că suma totală ajunge la 20 de miliarde de dolari și că acordul a fost condiționat de încetarea atacurilor iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite. Una dintre aceste surse a precizat că o primă tranșă de 3 miliarde de dolari a fost deja pusă la dispoziția Teheranului.

Reuters nu a putut stabili dacă fondurile provin din bugetul Emiratelor Arabe Unite sau reprezintă active iraniene blocate de mult timp în sistemul bancar al țării ori în alte jurisdicții. Un oficial din Emiratele Arabe Unite, solicitat să comenteze informațiile, a afirmat însă că țara încearcă să reducă tensiunile și să contribuie la instaurarea păcii.

„Politica externă a Emiratelor Arabe Unite este ghidată de promovarea detensionării și reducerea tensiunilor din regiune, precum și de sprijinirea unei păci și stabilități durabile”, a declarat oficialul. „Emiratele susțin eforturile, inclusiv cele ale Statelor Unite, de a proteja populațiile din regiune de consecințele conflictului.”

Înțelegerea marchează o schimbare semnificativă față de ostilitatea manifestată între Emiratele Arabe Unite și Iran pe durata conflictului, când atacurile iraniene au dus la golirea hotelurilor din Dubai, au determinat plecarea unor expatriați și au afectat reputația de siguranță pe care se bazează statutul orașului ca important centru de afaceri.

Una dintre sursele apropiate negocierilor a declarat că acordul oferă o soluție prin care conflictul dintre SUA și Iran poate fi atenuat fără ca vreuna dintre părți să își încalce liniile roșii: Iranul poate susține că a obținut compensații pentru pagubele de război, Washingtonul poate afirma că nu a plătit nimic, iar Abu Dhabi își consolidează securitatea și statutul Dubaiului de centru regional de afaceri, prezentând totodată inițiativa drept o investiție în refacerea încrederii în regiune.

Cealaltă sursă a afirmat că, în schimbul plăților, Iranul ar urma să înceteze atacurile cu rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite și să reia cooperarea bilaterală, inclusiv prin schimb de informații și colaborare economică.

Aceeași sursă a mai spus că Iranul a abordat cel puțin alte două state arabe din Golf pentru a încheia acorduri similare.

Ultimul atac direct cunoscut al Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite a avut loc pe 4 mai, când a fost vizat portul Fujairah, situat la Golful Oman.