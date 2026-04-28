Emiratele Arabe Unite părăsesc OPEC de la 1 mai. Ce înseamnă asta pentru piața petrolului

Emiratele Arabe Unite au decis să se retragă din OPEC, potrivit agenției de știri de stat WAM. Aceasta este o lovitură grea pentru țările exportatoare de petrol și pentru liderul lor de facto, Arabia Saudită, într-un moment în care războiul din Iran a provocat un șoc energetic istoric și a perturbat economia globală, scrie presa elenă.

Ce înseamnă decizia?

Decizia Emiratelor Arabe Unite are o semnificație importantă, având în vedere că este al treilea cel mai mare producător din OPEC, după Arabia Saudită și Irak. Retragerea lor e rezultatul tensiunilor acumulate în ultimii ani, în principal legate de cotele de producție, despre care Abu Dhabi spune că nu nereflectă capacitatea de producție extinsă.

Ieșirea din OPEc ar trebui să fie un lucru bun pentru consumatori și pentru economia globală în general, spune Monica Malik, economist-șef la Abu Dhabi Commercial Bank, una dintre cele mai mari și importante instituții bancare din Emiratele Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite sunt un centru regional de afaceri și financiar și unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului.

Atacurile cu rachete și drone ale Iranului, combinate cu blocada Strâmtorii Ormuz, au afectat direct capacitatea Emiratelor Arabe Unite de a exporta petrol.

În acest context, retragerea din mecanismul OPEC permite țării să crească treptat producția și să răspundă mai rapid la schimbările cererii.

Pentru OPEC, pierderea unui membru atât de important ar putea limita capacitatea sa de a răspunde la unison pieței, într-un moment în care piața energiei este caracterizată de o incertitudine fără precedent.

Poziția Emiratelor Arabe Unite

Ministrul energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail Mohammed al-Mazrouei, a declarat pentru Reuters că decizia a fost luată după o analiză atentă a strategiilor energetice.

Întrebat dacă Emiratele Arabe Unite s-au consultat cu Arabia Saudită, el a spus că Emiratele Arabe Unite nu au discutat problema cu nicio altă țară. „Aceasta este o decizie politică, luată după o analiză atentă a politicilor actuale și viitoare legate de nivelul producției”, a declarat ministrul energiei.

Țările producătoare de petrol din OPEC se confruntă cu dificultăți deosebite în transportul produselor pe care le exportă prin Strâmtoarea Ormuz.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC reprezintă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii” prin umflarea prețurilor petrolului, comentează Reuters.

Trump a legat, de asemenea, sprijinul militar american pentru Golf de prețurile petrolului, spunând că, deși SUA îi apără pe membrii OPEC, „profită de acest lucru impunând prețuri ridicate la petrol”.

Emiratele Arabe Unite au criticat în ultimele zile alte state arabe, acuzându-le că nu iau suficient măsuri pentru a le proteja de numeroasele atacuri iraniene din timpul războiului.