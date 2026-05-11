Endometrioza nu are întotdeauna simptome, dar poate afecta fertilitatea. De ce tratamentul diferă de la o pacientă la alta

Endometrioza este una dintre cauzele importante de infertilitate și afectează între 20% și 30% dintre femeile tinere aflate la vârsta reproductivă, atrage atenția dr. Florina Raluca Mitroi, medic specialist ginecolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Favorit, cu supraspecializare în tratamentul infertilității cuplului, reproducere umană asistată și fertilizare în vitro. De cele mai multe ori, simptomele acestei afecțiuni sunt zgomotoase, însă există și situații în care boala este prezentă, chiar dacă femeia nu are niciun simptom. Medicul specialist explică impactul pe care endometrioza îl are asupra fertilității pacientelor și atenționează asupra faptului că durerea în timpul menstruației nu este normală și trebuie investigată.

Endometrioza este severă și, de multe ori, invalidantă. Afectează adolescentele și femeile aflate în perioada reproductivă. Din păcate însă, este, încă, mult subdiagnosticată.

„Endometrioza este o afecțiune inflamatorie pelvină cronică extrem de des întâlnită mai ales în perioada vieții reproductive, la femeile tinere“, subliniază dr. Florina Raluca Mitroi. Boala este prezentă atunci când glandele endometriale și țesutul stromal ajung să migreze în afara cavității endometriale, adaugă medicul specialist: „Cel mai des, țesutul endometriozic este prezent în miometru – adică în peretele uterului – determinând afecțiunea denumită adenomioză. Alteori, este localizat în peritoneul pelvin, la nivelul ovarelor, la nivelul ligamentelor uterosacrate, la nivelul septului rectovaginal, și, mult mai rar, la nivelul vezicii urinare, al ureterelor. Endometrioza afectează, statistic, în jur de 20%-30% dintre pacientele tinere, aflate în perioada reproductivă“.

Aderențele afectează fertilitatea

Atunci când pacienta se află la vârsta reproductivă, fertilitatea poate fi serios afectată. Pe de o parte, din cauza aderențelor pe care le formează, endometrioza poate împiedica funcționarea normală a ovarelor și a trompelor uterine și poate afecta mediul endometrial necesar implantării embrionului.

„Aderențele împiedică captarea ovocitului, fertilizarea ovocitului de către spermatozoid, și atunci embrionul nu se mai poate forma. Endometrioza afectează foliculogeneza, maturarea ovocitelor și au existat studii care au arătat că poate afecta rezerva ovariană prin reducerea numărului de ovocite. Afectează de asemenea și calitatea ovocitară“, a explicat dr. Mitroi.

Astfel, o femeie cu vârsta sub 35 de ani care-și dorește să rămână însărcinată și constată că după un an de contacte sexuale regulate, neprotejate, nu reușește să obțină o sarcină, are nevoie neapărat de un consult de infertilitate, recomandă medicul specialist ginecolog. „Sau, în cazul pacientelor peste vârsta de 35 de ani, vorbim de 6 luni de încercări“, punctează medicul.

„Pacientele pot fi asimptomatice“

Un aspect esențial de menționat este că problemele de fertilitate în sine ar trebui să fie investigate de un specialist și că nu întotdeauna există simptome zgomotoase. „Vreau să subliniez faptul că pacientele pot fi asimptomatice, deși au endometrioză. Bineînțeles, în număr mult mai redus față de cele care prezintă simptomele comune și anume: durerile pelvine cronice, dismenoree – dureri la menstruație sau dispareunie – durerile la contactul sexual“, explică dr. Mitroi.

Infertilitatea afectează 20%-30% din pacientele cu endometrioză, adaugă medicul specialist: „Există studii legate de fertilitate la pacientele cu endometrioză de grad moderat sau sever, care au arătat că modalitatea prin care pot obține o sarcină este printr-o procedură de fertilizare in vitro. Există posibilitatea de a se obține o sarcină spontană, dar aici vorbim de femeile cu endometrioză ușoară“.

Tratamentul este personalizat

Odată endometrioza diagnosticată, tratamentul ia în calcul mai multe aspecte, spune medicul specialist: „Este important să avem în vedere și antecedentele personale ale fiecărei paciente, patologiile acesteia, și, pentru a obține o sarcină, în mod clar, tratamentul va fi unul personalizat“.

La pacientele simptomaticce, ecografia transvaginală este o investigație gold-standard în diagnosticare, leziunile superficiale de endometrioză beneficiind de tratament medicamentos. „În momentul în care simptomele sunt exacerbate, iar noi nu vedem nimic ecografic, recomandarea este de a se efectua RMN cu protocol de endometrioză. Această investigație imagistică poate identifica prezența implanturilor endometriozice, a leziunilor profunde de endometrioză. În acest caz, tratamentul este chirurgical, de excizie a leziunilor endometriozice sau, bineînțeles, de adezioliză (n.r. – intervenție prin care sunt îndepărtate chirurgical aderențele, țesuturile care s-au lipit anormal între ele)“, mai spune specialista.

Două aspecte foarte importante în toată această discuție sunt vârsta pacientei, precum și gradul de afectare dat de boală. „Dacă vorbim de paciente cu leziuni profunde de endometrioză – adică de endometrioză de grad 3-4 – atunci ar fi indicat să se efectueze mai întâi crioprezervarea de ovocite și, ulterior, intervenția chirurgicală. În cazul pacientelor cu endometrioză ușoară, medicii pot recomanda o procedură de FIV după tratamentul medicamentos. După crioprezervare și intervenția chirurgicală, pacienta poate apela la FIV după cel puțin 6-12 luni, în funcție de gradul de endometrioză“, subliniază dr. Mitroi.

Când vorbim despre o intervenție chirurgicală, de cele mai multe ori, abordarea este laparoscopică, mai ales la pacientele tinere, chiar dacă endometrioza este profundă. Aceasta pentru că recuperarea postintervenție este mai rapidă, iar riscul de complicații, mai scăzut. Depinde însă și de antecedentele chirurgicale ale pacientei, mai spune medicul.

Cum se poate obține o sarcină

Pacientele cu endometrioză care apelează la FIV pentru a obține o sarcină trec prin protocolul de stimulare ovariană și prin puncția ovariană. „Ulterior, înainte de realizarea embriotransferului, adică de transferul embrionului în cavitatea uterină, se recomandă un tratament personalizat în cazul pacientelor cu adenomioză – adică la cele în cazul cărora țesutul endometrial a migrat în pereții uterini. Acest tratament are rolul de a pregăti uterul în vederea embriotransferului, pentru că pacientele cu endometrioză, așa cum am precizat, au un grad scăzut de receptivitate endometrială preimplantațional. Nu se realizează un embriotransfer pe ciclul natural, la o pacientă cu endometrioză, tocmai din pricina faptului că implantarea este deficitară“, mai spune medicul specialist.

Sarcina protejează în fața evoluției bolii. „Studiile au arătat că, în momentul în care pacienta rămâne însărcinată, în perioada de sarcină, dar și la menopauză, endometrioza nu mai progresează. Explicația rezidă în faptul că boala este una dependentă hormonal. Și atunci, în momentele sarcinii și menopauzei, endometrioza stagnează“, precizează dr. Mitroi.

Cât privește evoluția sarcinii la pacientele cu endometrioză, aceasta este normală, dar este nevoie, în mod firesc, de supraveghere medicală.

Schimbarea stilului de viață contează

Fiind o boală inflamatorie pelvină, endometrioza este sensibilă la stilul de viață al femeii. Dieta este foarte importantă și recomandarea este ca alimentația să fie astfel gândită încât să aibă un efect antiinflamator. Adică reducerea consumului de produse lactate, de carne roșie și de alimente cu gluten. „Totodată, activitatea fizică ajută în procesul de inflamație – recomandat ar fi să se practice yoga, pilates – aceste forme de mișcare reduc gradul de inflamație la nivelul organismului, iar evoluția bolii poate fi încetinită. În cazul persoanelor cu endometrioză ușoară, vorbim și de tratamentul medicamentos – antiinflamatoare nesteroidiene, contraceptive orale combinate, progestative – care ajută la diminuarea simptomatologiei. Toate acestea pot îmbunătăți calitatea vieții“, recomandă medicul specialist.

Măsurile medicale vizează mai ales calitatea vieții, cu atât mai mult cu cât, în unele cazuri, pacientele sunt sever afectate de endometrioză. „Am avut o pacientă cu endometrioză care a obținut o sarcină pe cale naturală la vârsta de 40 de ani. Până atunci, a avut dureri intense pelvine, dureri la contactul sexual, menstruații abundente. Toate acestea i-au afectat atât calitatea vieții, cât și viața de cuplu, exemplifică specialista.

„Durerea la menstruație nu este normală”

Dr. Mitroi recomandă mai ales femeilor de vârstă fertilă să nu treacă cu vederea un simptom important de boală, cum este durerea din timpul menstruației, adică dismenoreea. „Să se prezinte la consultul ginecologic în momentul în care au simptome precum: durere la menstruație, durere la contactul sexual, dureri pelvine cronice, la defecație sau menstruații abundente. Pentru că niciun simptom din cele enumerate nu face parte din normalitate, iar în lipsa unui diagnostic și unui tratament personalizat, calitatea vieții poate fi serios afectată“, spune medicul Florina Raluca Mitroi.

„Din păcate, la cabinet am multe paciente tinere – între 25 și 35 de ani – pe care le diagnostichez cu endometrioză. Ele pur și simplu nu știu că au boala în momentul în care vin la mine pentru un consult de rutină, considerând că durerea menstruală este normală, chiar și atunci când este moderată. Spun tot timpul că «am nevoie de antiinflamatoare nesteroidiene, dar uneori durerile sunt suportabile». Mi-aș dori să știe că durerile la menstruație nu sunt normale și că ar trebui să se prezinte la un consult ginecologic pentru a putea fi corect diagnosticate și tratate“, conchide dr. Florina Raluca Mitroi.

