Energie electrică – salt al prețurilor pe piața angro din Europa. România, printre țările cu cel mai mare preț

Criza energiei electrice revine în atenția publicului, după ce prețul angro la curentul electric a crescut luni în Grecia la 147,74 euro/MWh, înregistrând o creștere de 74,22% față de ziua precedentă.

Este una dintre cele mai abrupte creșteri zilnice din ultimele luni, reflectând nervozitatea piețelor pe fondul evoluțiilor geopolitice, scrie presa elenă. Un rol decisiv în această evoluție îl joacă noua creștere a prețurilor la gazele naturale în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Îngrijorările legate de posibile perturbări ale aprovizionării și temerile legate de o restricționare a fluxurilor au dus la o presiune sporită asupra piețelor internaționale, ceea ce afectează direct costul generării de energie electrică în țări precum Grecia, unde gazele naturale rămân un pilon cheie al mixului energetic.

Climatul este agravat și mai mult de faptul că rezervele europene de gaze naturale sunt sub 30% din capacitatea totală, un nivel considerat la limită pentru această perioadă din an. Nivelul redus al stocurilor limitează flexibilitatea sistemului și crește vulnerabilitatea Europei la crizele externe.

La nivel european, se înregistrează creșteri pe aproape toate piețele, confirmând caracterul generalizat al crizei.

Cel mai mare preț este înregistrat de Italia cu 164,33 euro/MWh, urmată de Ungaria cu 159,38 euro/MWh, Austria cu 156 euro/MWh și România cu 155,42 euro/MWh, Bulgaria cu 151 euro/MWh, Grecia cu 147,74 euro/MWh și Germania cu 141,91 euro/MWh.

În Franța, prețul este semnificativ mai mic, 86,31 euro/MWh, în timp ce cele mai mici prețuri din Europa se înregistrează în Spania și Portugalia, unde prețul en-gros este de doar 33,81 euro/MWh.

