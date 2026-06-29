Eșec pentru Trump la Curtea Supremă. Decizie cu impact asupra alegerilor de la jumătatea mandatului

Curtea Supremă americană, cu majoritate conservatoare, a respins luni un recurs vizând limitarea votului prin corespondenţă şi autorizând numărarea buletinelor de vot primite după ziua scrutinului, o decizie care ar putea influenţa alegerile de la jumătatea mandatului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Preşedintele republican Donald Trump, care nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile prezidenţiale din 2020, câştigate de democratul Joe Biden, denunţând fără temei fraude electorale masive şi opunându-se cu vehemenţă votului prin corespondenţă, a deplâns pe reţeaua sa Truth Social „o pierdere enormă pentru drepturile alegătorilor”.

Cauza în faţa Curţii Supreme: o lege din statul Mississippi (sud), guvernat de republicani, care, la fel ca alte 30 de state, permite numărarea buletinelor de vot primite timp de câteva zile după scrutin, cu condiţia ca acestea să poarte o ştampilă poştală datată cel mai târziu în ziua votului.

„Legile federale asupra zilei scrutinului nu contrazic legea din Mississippi”, a conchis judecătoarea conservatoare Amy Coney Barrett în decizia sa în numele Curţii, căreia i se alătură trei judecători progresişti şi preşedintele curţii, John Roberts, alt conservator.

„Elementul determinant al unor alegeri a fost întotdeauna alegerea candidatului de către electorat”, or această alegere „este făcută când votul este finalizat, nu când buletinele sunt primite”, a argumentat ea.

Amy Coney Barrett invocă legea federală asupra votului militarilor şi expatriaţilor, confirmând că „dacă legea federală stabileşte când voturile trebuie emise, legea SUA este cea care dictează când ele trebuie primite”.

Ceilalţi patru judecători conservatori ai Curţii îşi exprimă dezacordul cu această decizie, invocând în special un risc crescut de fraudă susceptibil „să afecteze şi mai mult încrederea americanilor în integritatea alegerilor în ţara lor”.

Partidul Republican, care contesta această lege din Mississippi obţinuse în apel o decizie potrivit căreia buletinele de vot trebuiau să sosească înaintea închiderii scrutinului pentru a fi numărate.

În general, republicanii, susţinuţi de administraţia Trump, acuză votul prin corespondenţă care s-a dezvoltat pe larg în SUA în urma pandemiei de COVID-19, că ar favoriza frauda şi, cel puţin, că ar alimenta suspiciunile cu privire la regularitatea votului şi a rezultatelor.