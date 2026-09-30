Ești șofer? Atunci trebuie să știi asta despre CASCO

Pentru mulți șoferi, asigurarea auto înseamnă, în primul rând, RCA. Este obligatorie, bine cunoscută și, de cele mai multe ori, prima poliță la care se gândesc atunci când își asigură mașina. Dar ce se întâmplă atunci când cineva te „atinge” în parcarea de la mall? Sau când o furtună puternică, cu grindină, îți sparge parbrizul? Sau dacă te trezești într-o zi că mașina ți-a fost furată?

E sâmbătă, plouă și decizi să mergi cu cei mici la un loc de joacă. După 2 ore de gălăgie și agitație, decideți să plecați acasă, doar că, atunci când ajungi la mașină observi o zgârietură de toată „frumusețea” pe portiera stângă. E un scenariu plauzibil, mai ales când vorbim despre orașele mari.

Și uite așa apare inevitabil discuția despre CASCO: o asigurare facultativă care poate completa protecția oferită de RCA. Iar, contrar unei percepții încă răspândite, alegerea nu trebuie să fie neapărat între RCA și un CASCO complet.

Anytime propune o abordare bazată pe mai multe niveluri de protecție, astfel încât șoferii să poată alege soluția care se potrivește mai bine mașinii, modului în care o folosesc și bugetului disponibil.

Ce este, de fapt, CASCO?

RCA și CASCO au roluri diferite. RCA este asigurarea obligatorie care acoperă, în condițiile legii, prejudiciile produse terților printr-un accident. CASCO este o asigurare facultativă și urmărește protejarea propriului autoturism împotriva unor riscuri prevăzute în poliță.

În funcție de nivelul de acoperire ales, printre riscurile care pot fi incluse se numără furtul, incendiul, fenomenele naturale, spargerea sau avarierea parbrizului ori, pentru formele mai extinse de protecție, daunele proprii rezultate în urma unui accident.

Un aspect important este că asigurarea CASCO nu reprezintă un singur tip de produs cu aceeași acoperire pentru toată lumea. Există diferite niveluri de protecție, iar alegerea poate porni de la riscurile pe care fiecare șofer dorește să le transfere către asigurător.

De la „RCA sau CASCO?” la „De câtă protecție am nevoie?”

În mod tradițional, discuția despre asigurarea mașinii este redusă uneori la două variante: RCA sau CASCO complet. În realitate însă, nevoile șoferilor sunt mult mai diverse. De exemplu, un autoturism folosit zilnic pentru navetă poate avea un profil diferit față de o mașină utilizată ocazional. La fel, contează valoarea mașinii, locul în care este parcată, frecvența deplasărilor, riscurile pe care proprietarul este dispus să și le asume și bugetul disponibil.

De aici pornește abordarea Anytime: mai multe trepte de protecție, în locul unei alegeri de tip „totul sau nimic”.

Gama Anytime include patru niveluri:

RCA – protecția obligatorie;

– protecția obligatorie; RCA Plus – RCA la care se adaugă asistență rutieră;

– RCA la care se adaugă asistență rutieră; RCA & CASCO Go – o soluție intermediară, care include protecție pentru riscuri precum fenomene naturale, furt, incendiu și avarierea parbrizului, fără acoperirea daunelor proprii rezultate din accidente;

– o soluție intermediară, care include protecție pentru riscuri precum fenomene naturale, furt, incendiu și avarierea parbrizului, fără acoperirea daunelor proprii rezultate din accidente; RCA & CASCO Pro – nivelul cel mai extins din gama Anytime, care include și protecția pentru daunele proprii ale mașinii, conform condițiilor poliței.

Astfel, un șofer care nu consideră necesară o protecție CASCO completă nu trebuie să aleagă automat între aceasta și simplul RCA. Poate exista o variantă intermediară care să răspundă mai bine riscurilor pe care vrea să le acopere.

De ce contează flexibilitatea?

Nevoile unui șofer nu sunt identice cu cele ale altuia. Pentru cineva care conduce în fiecare zi pentru a ajunge la serviciu sau pentru a-și lăsa copii la școală, protecția împotriva anumitor evenimente neprevăzute poate avea o importanță diferită față de cazul unei persoane care folosește mașina doar ocazional, în week-end.

Și valoarea autoturismului contează. O reparație costisitoare poate reprezenta o cheltuială pe care un proprietar preferă să o gestioneze singur sau, dimpotrivă, un risc pe care dorește să îl transfere către asigurător. Vă amintiți de zgârietura pe portieră din parcare?

În acest context, alegerea unei polițe poate fi privită ca o întrebare simplă: ce riscuri sunt dispus să îmi asum și pentru care dintre ele vreau protecție? Această perspectivă poate face decizia mai clară. În loc ca șoferul să pornească de la ideea că are nevoie fie de cea mai simplă, fie de cea mai extinsă variantă, poate analiza nivelurile disponibile și poate alege în funcție de propriile priorități.

Mai mult, Anytime oferă servicii conexe care îți pot simplifica alegerea: asigurări de încredere, bazate pe experiență, susținute de Interamerican, un asigurător cu peste 56 de ani de experiență în Grecia, prețuri accesibile, asistență rutieră 24/7 și totul complet digital și rapid.

Demontarea mitului: CASCO înseamnă obligatoriu protecție completă

Unul dintre cele mai des întâlnite mituri este că, odată ce vorbim despre CASCO, singura variantă relevantă este cea mai extinsă formă de protecție. În realitate, lucrurile suportă mai multe nuanțe. O soluție intermediară poate fi relevantă pentru un șofer care vrea să se protejeze împotriva unor riscuri precum furtul, incendiul sau fenomenele naturale, dar nu consideră necesară acoperirea daunelor proprii rezultate din accidente.

În cazul Anytime, această diferențiere se regăsește în structura gamei: RCA Plus, RCA & CASCO Go și RCA & CASCO Pro adaugă, progresiv, niveluri diferite de protecție peste RCA. Ideea este ca șoferul să poată compara mai ușor ceea ce primește la fiecare nivel și să ia o decizie în cunoștință de cauză.

„Nu am nevoie de CASCO” – o decizie care merită (re)analizată

Există, desigur, șoferi pentru care un CASCO complet nu reprezintă o prioritate. Înainte de a renunța însă la orice formă suplimentară de protecție, merită luate în calcul răspunsul la câteva întrebări: Care este valoarea mașinii? Cât ar costa o reparație importantă? Ce riscuri există în cazul în care autoturismul este furat sau afectat de un fenomen natural? Și, poate cel mai important, cât de ușor ar putea fi suportată o astfel de cheltuială din bugetul propriu?

De aici apare o a treia perspectivă: protecția auto nu trebuie să fie neapărat o alegere între „am CASCO complet” și „nu am nicio protecție suplimentară”.

„De aceea, considerăm important ca șoferii să aibă mai multe niveluri de protecție din care să aleagă. Unii pot considera suficient RCA Plus și beneficiile suplimentare pe care le oferă asistența rutieră, în timp ce alții pot avea nevoie de protecția oferită de RCA & CASCO Go sau de acoperirea mai extinsă a RCA & CASCO Pro.” declară reprezentanții Anytime.

O nouă perspectivă asupra asigurării auto

Prin gama sa de produse, Anytime pornește de la o idee simplă: șoferii nu au cu toții aceleași nevoi, așa că nici protecția auto nu trebuie să arate la fel pentru toată lumea.

Gama Anytime propune patru niveluri de acoperire, de la RCA până la RCA & CASCO Pro, și alternative pentru cei care își doresc mai mult decât protecția obligatorie, dar nu caută neapărat cea mai extinsă formă de acoperire. „Abordarea noastră este să facem alegerea mai clară și mai ușor de înțeles. Clientul poate vedea diferențele dintre nivelurile de protecție și poate alege în funcție de nevoile sale, fără să pornească de la premisa că singura alternativă la RCA este un CASCO complet.” mai spun reprezentanții Anytime.

Pentru șofer, avantajul unei astfel de abordări este posibilitatea de a porni de la propriile priorități: cum folosește mașina, ce riscuri consideră importante, ce costuri ar putea suporta în cazul unui eveniment neprevăzut și ce nivel de protecție își dorește.

O asigurare auto nu ar trebui să fie doar despre alegerea unei polițe, ci despre înțelegerea a ceea ce este acoperit, a ceea ce nu este acoperit și a nivelului de risc pe care fiecare șofer este pregătit să și-l asume.

Iar acesta este și punctul de plecare al abordării Anytime: mai multe niveluri de protecție, pentru ca alegerea să poată fi făcută în funcție de nevoile reale ale fiecărui șofer.

Articol susținut de Anytime